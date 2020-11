Con l’arrivo di dicembre sono tante le nuove uscite in streaming da poter guardare sulla propria tv. Ecco infatti i film e le serie TV più interessanti in arrivo questa settimana che va dal 30 novembre al 6 dicembre sulle piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Sky.

Non mancheranno film originali, né grandi classici, alcuni più specifici per bambini e ragazzi, altri più per adulti. Ce ne sarà per tutti i gusti, quindi senza perdere altro tempo, andiamo a vedere le uscite più interessanti di questa settimana.

Uscite in streaming su Netflix questa settimana

Finding Agnes

Disponibile dal: 30 novembre 2020

30 novembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Jalson Bay, Sue Ramirez, Sandy Andolong

: Jalson Bay, Sue Ramirez, Sandy Andolong Rating: +14

Un turbolento road movie che racconta la storia di un imprenditore che, durante un viaggio in Marocco, conosce la complicata vita di sua madre e conosce la figlia che quest’ultima ha voluto adottare. Un drammatico molto originale e interessante, con un’ambientazione calda ed esotica.

Mank

Disponibile dal: 4 dicembre 2020

4 dicembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Gary Oldman, Amanda Seyfried, Tuppence Middleton e Lily Collins

: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Tuppence Middleton e Lily Collins Rating: +14

Un film per gli amanti della storia del cinema: il film Mank racconta di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore in una ruggente Hollywood degli anni ’30, mentre si affanna a finire un copione molto importante che segnerà per sempre la storia della settima arte, il film Quarto Potere di Orson Welles.

Il film è imperdibile anche per via del cast stellare che lo compone, fatto da attori come Gary Oldman, Amanda Seyfried, Tuppence Middleton e Lily Collins, e la regia di David Fincher. Assolutamente da vedere!

9 vite come Leyla

Disponibile dal: 4 dicembre 2020

4 dicembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia

Commedia Cast : Haluk Bilginer, Demet Akbag, Elçin Sangu

: Haluk Bilginer, Demet Akbag, Elçin Sangu Rating: +14

Un film che mescola una storia sentimentale con un’interessante avventura. La protagonista è un’indomita casalinga, suo marito e la loro consulente matrimoniale, che si trovano coinvolti in un disastroso triangolo amoroso mentre danno la caccia ad un importante ed antico manoscritto. Una commedia leggera e divertente.

Selena La Serie (Serie TV)

Disponibile dal: 4 dicembre 2020

4 dicembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Christian Serratos, Ricardo Chavira, Seidy Lopez

: Christian Serratos, Ricardo Chavira, Seidy Lopez Rating: +14

Se non conoscete ancora la storia di Selena Quintanilla-Pérez, allora il consiglio è quello di guardare questa serie tv biografica. La protagonista è una giovanissima cantante di musica Tex-Mex che per dedicarsi alla musica fa scelte importanti e difficili insieme alla sua famiglia.

Tratto da una storia vera, la serie ripercorre la storia di Selena Quintanilla-Pérez già raccontata diversi anni fa in un film con protagonista Jennifer Lopez. Assolutamente da non perdere!

Film in uscita questa settimana su Amazon Prime Video

The Gentlemen

Disponibile dal: 1 dicembre 2020

1 dicembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Thriller, azione

Thriller, azione Cast : Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding

: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding Rating: +14

Il protagonista del film è Mickey Pearson, un americano espatriato a Londra, città dove è riuscito a costruire un vero e proprio impero basato sullo spaccio di marijuana. Ben presto l’uomo si trova a dover fronteggiare e fare guerra a quanti vogliono impadronirsi dei suoi domini. Il film è diretto da Guy Ritchie.

Hotel Transylvania

Disponibile dal: 1 dicembre 2020

1 dicembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Animazione

Animazione Cast di voci : Claudio Bisio, Davide Perino, Cristiana Capotondi (ed. italiana)

: Claudio Bisio, Davide Perino, Cristiana Capotondi (ed. italiana) Rating: Film per tutti

Ecco un film che non mancherà di divertire i più piccoli, ma anche i loro genitori. La trama racconta del conte Dracula che un giorno decide di erigere un Hotel destinato ai soli mostri del mondo, dove gli umani sono banditi perché ritenuti molto pericolosi.

Quando un giorno un simpatico ventenne si ritrova casualmente all’hotel, Dracula è costretto a fare di tutto per dissimulare il suo aspetto umano e tenerlo lontano dalla sua giovane figlia Mavis che non sa niente degli umani e di quanto possano essere pericolosi…

L’Appuntamento natalizio di papà

Disponibile dal: 2 dicembre 2020

2 dicembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Cast : Jeremy Piven, Olivia Mai-Barrett

: Jeremy Piven, Olivia Mai-Barrett Rating: Film per famiglie

La commedia racconta le vicende di David e Jules Evans, padre e figlia che sembrano condividere un normale rapporto figlio-genitore, salvo poi scoprire che la perdita della moglie e madre, per un incidente, pesa molto a tutti e due.

Decisa ad aiutare suo padre, Jules decide di iscriverlo a diversi siti di incontri e di cercare in tutti i modi di trovargli una donna.

10 giorni con Babbo Natale

Disponibile dal: 4 dicembre 2020

4 dicembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Cast : Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diego Abatantuono

: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diego Abatantuono Rating: Film per famiglie

Il Natale è sempre più vicino, e non mancano quindi i film a tema natalizio. E’ il caso della commedia italiana di Alessandro Genovesi che racconta della famiglia Novelli riunita per una divertente avventura natalizia. Ecco la trama:

Giulia e Carlo vivono una vita famigliare scandita tra lavoro, casa e bambini. Mentre Giulia è una mamma in carriera, Carlo si ritrova a doversi occupare più della famiglia, cosa che a lui non va molto giù.

Un giorno Giulia riceve l’opportunità di avere una promozione, in seguito ad un colloquio da sostenere il 24 dicembre a Stoccolma.

Per non dividere la famiglia proprio a Natale, Carlo decide di prendere il loro vecchio camper e accompagnare tutti insieme Giulia a questo importante appuntamento. Ne succederanno di tutti i colori…

Film in arrivo su Disney + in questa settimana

Mulan

Disponibile dal: 4 dicembre 2020

4 dicembre 2020 Piattaforma : Disney +

: Disney + Genere: Drammatico, azione, avventura

Drammatico, azione, avventura Cast : Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee

: Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee Rating: Film per tutti

Dopo essere stato disponibile solo nella versione premium di Disney+, ecco finalmente l’arrivo per tutti del film Mulan, già remake in live action del celebre cartone animato. La protagonista della storia è Hua Mulan, ragazza guerriera che, nel momento in cui l’imperatore richiede la discesa in campo di un maschio per ogni famiglia per combattere gli invasori, Mulan decide di combattere al posto di suo padre gravemente ammalato.

Fata madrina cercasi

Disponibile dal: 4 dicembre 2020

4 dicembre 2020 Piattaforma : Disney +

: Disney + Genere: Commedia, fantasy

Commedia, fantasy Cast : Jillian Bell, Isla Fisher

: Jillian Bell, Isla Fisher Rating: Film per tutti

Siamo a Madrinaland, un magico mondo fatato che rischia di estinguersi perché nessuno crede più nelle fate madrine e nella loro importanza. Eeanor d’impegna così a dimostrare alla giovane Mackenzie, che le fate madrine sono ancora necessarie per poter esaudire i desideri più importanti della vita.

I Cavalieri di Castelcorvo (Serie TV)

Disponibile dal: 4 dicembre 2020

4 dicembre 2020 Piattaforma : Disney +

: Disney + Genere: Commedia, fantasy

Commedia, fantasy Cast : Lucrezia Santi, Fabio Bizzarri, Mario Luciani, Margherita Rebbeggiani

: Lucrezia Santi, Fabio Bizzarri, Mario Luciani, Margherita Rebbeggiani Rating: Film per tutti

I fratelli Riccardo e Giulia si trasferiscono in una piccola cittadina di provincia, Castelcorvo, dove fanno subito amicizia con Matteo E Betta. Da subito grandi amici, i quattro ragazzi scoprono ben presto che sotto un’apparente calma piatta, Castelcorvo nasconde un savvo di misteri e magia. Decidono così di diventare i quattro cavalieri di Castelcorvo. Interessante serie tv dedicata ai più giovani.

Le uscite su Sky di questa settimana

Last Christmas

Disponibile dal: 1 dicembre 2020

1 dicembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Commedia sentimentale

Commedia sentimentale Cast : Emilia Clarke, Henry Golding

: Emilia Clarke, Henry Golding Rating: +14

Protagonista de film è la giovane e sfortunata Kate, ragazza impiegata nl periodo natalizio come elfo di Babbo Natale per i centri commerciali. Un giorno Kate incontra Tom e tutto cambia, visto che il ragazzo porta una ventata di novità che permettono a Kate di affrontare anche i problemi più serie e gravi e di affrontare il proprio passato.

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci

Disponibile dal: 6 dicembre 2020

6 dicembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Avventura

Avventura Cast : Fabio Volo (voce narrante)

: Fabio Volo (voce narrante) Rating: Film per fmiglie

Il film racconta la storia di un cucciolo di renna Ailo che intraprende un lungo viaggio verso la Lapponia, terra fredda e incontaminata. Qui, tra difficoltà e momenti di grande pericolo, Ailo diventa a poco a poco una renna adulta e forte. Un’avventura e un viaggio molto emozionante, sui passi di una meravigliosa renna.

E tu cosa guarderai in questa settimana? Lascia un commento qui sotto per farci sapere.