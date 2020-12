Una nuova settimana che ci avvicina al Natale, e tanti nuovi titoli da poter trovare sulle maggiori piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Sky.

In questi giorni in cui, spesso, siamo costretti a casa per via delle restrizioni dovute al lockdown, perché non dedicarci alla visione di un buon film o di qualche appassionante serie tv? Ecco quindi i titoli più interessanti da vedere in streaming in questa settimana che va dal 7 al 13 dicembre 2020.

I titoli così come i generi sono svariati, e non resta altro che scegliere i propri preferiti e mettersi su divano a godersi lo spettacolo. Dal momento che i cinema sono chiusi, non possiamo far altro che portare i buon cinema in casa nostra. Ecco quindi i nostri suggerimenti per la settimana.

I film in uscita su Netflix in questa settimana

Mr. Iglesias (Parte 3) – Serie TV

Disponibile dal: 8 dicembre 2020

8 dicembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia

Commedia Cast : Gabriel Iglesias,Sherri Shepherd,Jacob Vargas

: Gabriel Iglesias,Sherri Shepherd,Jacob Vargas Rating: Per tutti

In arrivo la terza stagione di una delle serie tv comedy più amate di Netflix. Il protagonista della storia è un insegnante di una scuole superiore pubblica che s’impegna a motivare gli studenti bravi ma disinteressati, aiutandoli a far fiorire il proprio potenziale e avviandoli verso l’età adulta. Dall’8 dicembre arriva finalmente la terza stagione. Da guardare tutta d’un fiato.

L’incredibile storia dell’isola delle rose

Disponibile dal: 9 dicembre 2020

9 dicembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia drammatica

Commedia drammatica Cast : Elio Germano, Matilda De Angelis, Leonardo Lidi

: Elio Germano, Matilda De Angelis, Leonardo Lidi Rating: 14+

Un film che racconta una storia davvero molto originale, ossia quella di un ingegnere che, al largo di Rimini, costruisce una propria isola e la dichiara nazione attirando in questo modo l’attenzione di tutto il mondo. Lo stato italiano, come si può ben immaginare, farà di tutto per fermare l’uomo e cominceranno così i guai…

Dal regista Sydney Sibilia un film davvero molto particolare da non perdere assolutamente. Dal 9 dicembre su Netflix!

Ludo

Disponibile dal: 12 dicembre 2020

12 dicembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Horror

Horror Cast : Abhishek Bachchan, Aditya Roy Kapur, Rajkummar Rao

: Abhishek Bachchan, Aditya Roy Kapur, Rajkummar Rao Rating: 14+

Per gli amanti del genere horror, in arrivo su Netflix un film indiano che fa al caso vostro, La storia racconta di un gruppo di ragazzi che decidono di entrare in un centro commerciale dopo l’orario di chiusura e di ritrovano loro malgrado immischiati in un pericoloso gioco che li porterà incontro a seri pericoli…

Film e serie tv in uscita su Amazon Prime Video in questa settimana

Il giardino segreto

Disponibile dal: 10 dicembre 2020

10 dicembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters

: Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters Rating: Per tutti

Il film in arrivo in esclusiva su Prime Video è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Frances Hodgson Burnett e prodotto dagli stessi produttori della saga di Harry Potter.

La storia segue Mary, ragazzina che, dopo la morte dei suoi genitori scopre un giardino segreto e abbandonato nela casa dello zio dove si è trasferita. Qui scopre molto su passato della sua famiglia… Una storia incantevole da guardare e riguardare.

Nella scatola nera (Serie TV)

Disponibile dal: 7 dicembre 2020

7 dicembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Crime

Crime Cast : Alessandro Betti,Marta Zoboli, Antonio Ornano

: Alessandro Betti,Marta Zoboli, Antonio Ornano Rating: 14+

In arrivo in esclusiva per Amazon Prime Video, la serie italiana thriller dal titolo Nella scatola nera. La storia, scritta dagli stessi autori di Scatola Nera, racconterà questa volta una storia diversa, totalmente slegata dalla precedente, anche se i titoli sono molto simili.

La storia racconta di un cadavere e di un uomo in fin di vita trovati in un vecchio casale. I due sono membri di una compagnia teatrale che fino a qualche ora prima stava facendo delle prove dello spettacolo. Tutti gli altri componenti della compagnia sono potenziali colpevoli di omicidio: chi di loro sta mentendo?

La storia verrà raccontata secondo 8 punti di vista differenti, che sono quelli dei vari personaggi e interpreti. Un crime molto interessante, in esclusiva per gli abbonati Prime Video.

Bull (Serie TV)

Disponibile dal: 10 dicembre 2020

10 dicembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Legal

Legal Cast : Michael Weatherly, Freddy Rodríguez, Geneva Carr

: Michael Weatherly, Freddy Rodríguez, Geneva Carr Rating: 14+

In arrivo su Prime Video tutte le stagioni della serie che racconta della Trial Analysis Corporation, una società di consulenza che analizza i giurati di un processo e sceglie i migliori per poter seguire i propri clienti. A capo della società c’è Jason Bull, protagonista di questo legal molto avvincente e interessante, soprattutto per gli amanti del genere.

Film in arrivo su Disney+ in questa settimana

High School Musical – Lo speciale di Natale

Disponibile dal: 11 dicembre 2020

11 dicembre 2020 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Musical

Musical Cast : Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Sofia Wylie.

: Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Sofia Wylie. Rating: Per tutti

In attesa dell’arrivo dei nuovi episodi della serie tv, ecco che arriva il Musical di High School Musical dedicato al Natale, con tante canzoni e coreografie per divertirsi e sognare in questo speciale periodo dell’anno. Qui sopra, nel trailer, un assaggio di quello che sarà il film!

Safety: Sempre al tuo fianco

Disponibile dal: 11 dicembre 2020

11 dicembre 2020 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Matthew Glave, Luke Tennie, Corinne Foxx

: Matthew Glave, Luke Tennie, Corinne Foxx Rating: 14+

Il film è tratto dalla vera storia di Ray McElrathbey, ex giocatore di football nel ruolo di safety della Clemson University, che nonostante le difficoltà che la vita gli mette avanti, persevera senza mai perdere la speranza. Aiutato dai suoi compagni di squadra e dalla sua comunità, riesce ad avere successo sul campo e allo stesso tempo a prendersi cura di suo fratello minore…

In uscita su Sky in questa settimana

Il Primo Natale

Disponibile dal: 7 dicembre 2020

7 dicembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Commedia

Commedia Cast : Salvatore Ficarra, Valentino Picone

: Salvatore Ficarra, Valentino Picone Rating: Per tutti

Per una serata spensierata e decisamente natalizia, ecco la commedia italiana più adatta. Il film di e con Ficarra e Picone vi trasporterà insieme ai protagonisti della trama, nel primo Natale, quello che vide la nascita di Gesù.

I protagonisti, Salvo e Valentino, sono un ladro di reliquie religiose e un prete molto devoto. Insieme i due si ritrovano indietro nel tempo di oltre 2000 anni, in Palestina, dove scopriranno i veri valori della vita e dell’amicizia.

A proposito di Rose

Disponibile dal: 9 dicembre 2020

9 dicembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Julie Walters, Jessie Buckley, Sophie Okonedo

: Julie Walters, Jessie Buckley, Sophie Okonedo Rating: 14+

La storia raccontata in questo film è quella di Rose-Lynn Harlan, una mamma single scozzese che, dopo essere uscita dalla galera, sogna di diventare una stella della musica country, ma la dura realtà e i suoi due figli al carico la costringono a trovare un lavoro come donna delle pulizie per una facoltosa signora. Sarà proprio quest’ultima a scoprire il talento di Rose, e a spingerla a perseguire il suo sogno…

Doctor Sleep

Disponibile dal: 12 dicembre 2020

12 dicembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Horror

Horror Cast : Ewan McGregor, Rebecca Ferguson

: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson Rating: 14+

Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, la storia continua quello che ci viene narrato nel precedente film The Shining del 1980.

Il protagonista è Dan Torrance, ormai adulto e vittima di alcolismo, che conosce un’adolescente con poteri extrasensoriali simili ai suoi che inevitabilmente lo trascinerà negli eventi del passato e che cambierà per sempre la sua vita.

Last Christmas

Disponibile dal: 13 dicembre 2020

13 dicembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Commedia sentimentale

Commedia sentimentale Cast : Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh

: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh Rating: Per tutti

Una storia d’amore dalle sfumature natalizie. Ecco la storia di Last Christmas, che ha come protagonista Kate, una ragazza che lavora come “aiutante di Babbo Natale” nei centri commerciali e che, dopo una serie di sfortune, conosce Tom, un ragazzo che cambierà la sua vita per sempre…

E tu cosa guarderai in streaming in questa settimana che va dal 7 al 13 dicembre? Lascia un commento qui sotto per farci sapere le tue preferenze.