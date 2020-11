Sono tante le nuove uscite di film e serie tv di questa settimana che va dal 16 al 22 novembre 2020, in uscita sulle piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Sky. Per tutti gli abbonati, non resta che l’imbarazzo della scelta.

Andiamo a vedere quindi quali saranno le nuove uscite, senza dimenticare le uscite in streaming dedicate ai ragazzi e agli adolescenti che, dato il periodo pre-natalizio, sono davvero numerose.

Nuove uscite di questa settimana su Netflix

We Are the Champions – Serie TV (Stagione 1)

Disponibile dal: 17 novembre 2020

17 novembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Documentario

Documentario Rating: Per tutti

Una serie molto interessante, che esplora tutte le discipline più strane e bizzarre in giro per il mondo e ci fa conoscere da vicino chi le vive e le pratica quotidianamente. Per una serata divertente in famiglia!

Baby Boss: di nuovo in affari – Serie TV (Stagione 4)

Disponibile dal: 17 novembre 2020

17 novembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Cast di voci : Carlotta Casolo, Luca dal Fabbro (ed. italiana)

: Carlotta Casolo, Luca dal Fabbro (ed. italiana) Genere: Serie animata

Serie animata Rating: Per famiglie

La serie animata prodotta dalla DreamWorks Animation torna con la sua stagione 4. Dopo il successo del film Baby Boss, il protagonista va avanti in questa serie animata insieme a suo fratello Tim, navigando nel mondo della BabyCorp e trasportandoci nelle loro avventure.

Nei Panni di una principessa: ci risiamo!

Disponibile dal: 19 novembre 2020

19 novembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Cast : Vanessa Hudgens, Sam Palladio

: Vanessa Hudgens, Sam Palladio Genere: Commedia sentimentale

Commedia sentimentale Rating: Per famiglie

Arriva il sequel del film del 2018 “Nei panni di una principessa“, la storia che raccontava di due ragazze sosia, una pasticcera e una nobile, che decidono di scambiarsi le vite per Natale. In questo secondo film tornerà di nuovo il tema del doppio e dello scambio di persona, ma questa volta ci sarà un’altra sosia decisa a creare soltanto problemi! Un film dal sapore natalizio per tutta la famiglia, da non perdere per nulla al mondo.

Natale Extraterrestre

Disponibile dal: 20 novembre 2020

20 novembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Animazione, fantasy

Animazione, fantasy Rating: Per famiglie

Una razza di alieni arriva sul pianeta Terra per rubare la gravità e tutto quello che più desiderano, ma un piccolo alieno di nome X, insieme ai doni e allo spirito del Natale, saranno pronti a salvare la situazione! Un film animato divertente e fantascientifico che piacerà a grandi e piccini.

Uscite in streaming di questa settimana su Amazon Prime Video

Mi chiamo Francesco Totti

Disponibile dal: 16 novembre 2020

16 novembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video e Sky

: Amazon Prime Video e Sky Cast : Francesco Totti. Ilary Blasi

: Francesco Totti. Ilary Blasi Genere: Documentario

Documentario Rating: Per famiglie

Il documentario imperdibile per gli appassionati del calcio e, in particolar modo, della squadra della Roma. Un documentario che racconta, in prima persona, la storia di Francesco Totti, calciatore e uomo. Il film sarà disponibile dal 16 novembre su Netflix e su Sky Uno HD.

Il talento del calabrone

Disponibile dal: 18 novembre 2020

18 novembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Cast : Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy, Anna Foglietta

: Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy, Anna Foglietta Genere: Thriller

Thriller Rating: 13+

Il film parla di uno speaker di un programma radiofonico che una notte riceve una curiosa telefonata da un fan che dichiara di essere in procinto di farsi esplodere se il DJ non sarà capace di intrattenerlo. Lo speaker farà del suo meglio per gestire la situazione, mentre nel frattempo la squadra del nucleo investigativo dei Carabinieri, guidato dalla Tenente Colonnello Rosa Amedei, cerca di capire i piani del terrorista che sembrano essere più complessi di quanto possano apparire…

Forse è solo mal di mare

Disponibile dal: 19 novembre 2020

19 novembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Cast : Francesco Ciampi, Beatrice Ripa

: Francesco Ciampi, Beatrice Ripa Genere: Commedia

Commedia Rating: 13+

Il protagonista del film è Francesco, fotografo toscano che decide di trasferirsi a Linosa per amore di una donna, Claudia. La storia dei due però ben presto finisce e lui rimane da solo a crescere loro figlia, Anita, che ha un sogno nel cassetto, quello di diventare una famosa pianista.

The Pack – Serie TV

Disponibile dal: 20 novembre 2020

20 novembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Cast : Lindsey Vonn

: Lindsey Vonn Genere: Serie tv non-fiction

Serie tv non-fiction Rating: Per tutti

Una nuova serie tv approda su Amazon Prime Video, una serie che celebra e racconta il meraviglioso rapporto tra l’uomo e il suo più grande amico del mondo animale, il cane. Assolutamente imperdibile per tutti gli amanti degli amici a 4 zampe.

Motherland: Fort Salem – Serie TV

Disponibile dal: 20 novembre 2020

20 novembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Cast : Taylor Hickson, Jessica Sutton, Amalia Holm

: Taylor Hickson, Jessica Sutton, Amalia Holm Genere: Fantasy

Fantasy Rating: 13+

Nella serie tv Motherland: Fort Salem le streghe, perseguitate da anni, hanno infine stretto un’alleanza con il governo degli Stati Uniti d’America arrivando ad arruolarsi nell’esercito in cambio della cessazione del malcontento nei suoi confronti. Ci troviamo così in un presente molto diverso da quello che viviamo oggi, con le streghe che combattono il terrorismo al fianco dei militari. Da non perdere per gli amanti del fantasy…

In uscita su Disney + in questa settimana

LEGO Star Wars – Christmas Special

Disponibile dal: 17 novembre 2020

17 novembre 2020 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Cast di voci : Kelly Marie Tran, Billy Dee Williams, Anthony Daniels

: Kelly Marie Tran, Billy Dee Williams, Anthony Daniels Genere: Avventura

Avventura Rating: Per Tutti

Un nuovo film nato dalla collaborazione di Lucasfilm con la LEGO, continuano così e avventure dei personaggi del franchise di Star Wars nella loro versione LEGO che questa volta ci regalano una storia dedicata al periodo natalizio. Il film per tutti, grandi e piccini, e per gli appassionati di Star Wars.

Film e serie tv in uscita su Sky in questa settimana

The Room – La stanza del desiderio

Disponibile dal: 17 novembre 2020

17 novembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Cast : Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson

: Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson Genere: thriller

thriller Rating: 13+

I protagonisti di questo film sono un uomo ed una donna che si trasferiscono in una nuova casa dove ben presto scoprono l’esistenza di una stanza magica dove, qualsiasi cosa si trovino a desiderare, questa si avvera. Per molto tempo la stanza diventa quindi il posto dei desideri più disparati, ma quando il desiderio diventa quello della nascita di un figlio, la magia si trasforma in qualcosa di oscuro e terribile…

Una notte di 12 anni

Disponibile dal: 18 novembre 2020

18 novembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Cast : Antonio de la Torre, Chino Darin

: Antonio de la Torre, Chino Darin Genere: drammatico, biografico

drammatico, biografico Rating: 13+

Il film è ambientato in Uruguay nel 1973 durante il controllo della dittatura militare del Paese e parla del movimento della guerriglia dei Tupamaros che, catturati, furono detenuti e torturati per 12 anni. Un film molto drammatico e forte che ripercorre una verità storica forse molto poco conosciuta.

