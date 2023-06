Molti sono i film che hanno cercato di raccontare l’essenza dell’ex Premier Silvio Berlusconi. Alcuni hanno descritto dei tratti della sua personalità altri ne hanno fatto un personaggio meno attaccato al reale e legato alla percezione che si aveva di lui.

Senza dubbio Silvio Berlusconi è stato un personaggio determinante nella storia dell’Italia, non solo politicamente, ma anche culturalmente e per questo non poteva non essere oggetto di racconto anche da parte del cinema che, negli anni, ha tratteggiato svariati ritratti di un uomo divisivo, che ha scosso in più occasioni l’opinione pubblica italiana.

Ecco i film più famosi su Silvio Berlusconi:

Loro 1 e 2 (2018)

“Loro”, il film di Paolo Sorrentino diviso in due capitoli, racconta la vita di Silvio Berlusconi tra il 2006 e il 2010. Ad interpretarlo è Toni Servillo che, qui, nonostante la fedeltà al personaggio, ne restituisce un’immagine per certi versi esagerata.

Il premier è descritto nei suoi eccessi e ciò che si vuole mettere in luce della sua figura, non è tanto la tempra politica o imprenditoriale, quanto cosa muove le giornate del leader politico, quali sono le sue emozioni, i suoi sentimenti.

Il Caimano (2006)

Tra i film più noti che hanno avuto come protagonista Silvio Berlusconi, candidato anche a ben 6 David di Donatello, c’è “Il Caimano” di Nanni Moretti.

Nel film l’ex premier è interpretato da Elio De Capitani e il regista descrive la sua controversa figura, rendendolo spietato e disposto a tutto, pronto ad aizzare i suoi sostenitori, pur di mantenere le redini del potere.

My Way: Berlusconi in his own words (2015)

La pellicola è tratta dall’autobiografia scritta da Alan Friedman, l’unica autorizzata dal Cavaliere, il docufilm diretto da Antongiulio Panizzi è un racconto fatto in prima persona da Berlusconi che risponde alle domande di Friedman. Un incontro a tu per tu con il giornalista inglese, dove il leader racconta la sua vita, sin da quando era giovanissimo e si affacciava al mondo dell’imprenditoria, attraversando anche gli alti e bassi della sua carriera.

Silvio Forever (2011)

Anche in questo caso si tratta di un documentario, diretto da Roberto Faenza e Filippo Macelloni, dove si racconta attraverso alcune testimonianze e stralci di interviste da lui rilasciate, il controverso percorso umano e politico di Silvio Berlusconi. L’intero racconto è mediato dalla voce di Neri Marcorè che, ovviamente, accompagna i vari momenti della narrazione imitandone la parlata, ormai iconica.

1992, 1993, 1994

Si tratta della serie Sky, scritta da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo ideata da Stefano Accorsi. In tre stagioni della serie viene raccontato l’inizio dell’avventura politica di Silvio Berlusconi che, però, fa da sfondo al racconto in parallelo di Leonardo Notte, un consulente che lavora per Publitalia e vede il suo mondo cambiare con l’ingerenza della politica. La democrazia italiana si prepara ad affrontare una nuova fase della storia politica del nostro Paese, talvolta particolarmente buia.

Belluscone. Una storia siciliana (2014)

Premiato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2014 con il premio speciale, in “Belluscone”, il film diretto da Franco Maresco ha sullo sfondo la figura di Silvio Berlusconi, di cui il protagonista è ossessionato. Viene affrontato qui, il rapporto tra il Cavaliere e la Sicilia, servendosi delle avventure di Ciccio Mira, impresario palermitano di cantanti neomelodici, organizzatore di feste di piazza, che sul finire della sua carriera decide di esibirsi in piazza cantando un brano dal titolo “Vorrei conoscere Berlusconi”.

