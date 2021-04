Avvertimento: in questo articolo troverai spoiler della prima stagione di Tenebre e Ossa. Se vuoi leggere un articolo senza spoiler, vedi la nostra recensione di Tenebre e Ossa.

Niente persone in lutto. Nessun funerale. Se queste significano qualcosa per te, probabilmente sei già un grande fan di Tenebre e Ossa. L’epica saga fantasy è finalmente arrivata sullo schermo grazie a Netflix. Ma dopo otto episodi ricchi di azione, potresti avere alcune domande sul destino di Mal, Alina, Darkling e sui Corvi. Quindi abbiamo pensato di risolvere i tuoi dubbi e rispondere alle tue domande abbattendo il finale.

Per tutta la serie, il generale Kirigan è stato al centro delle lotte Ravka. Sebbene sia stato presentato come un potenziale salvatore, Baghra in seguito ha rivelato che in realtà non è un eroe che cerca di correggere gli errori del suo antenato, l’eretico nero, Kirigan e l’eretico nero sono la stessa cosa. Sì, il sexy leader Grisha di Ben Barnes è in realtà un pazzo secolare e probabilmente il Grisha più potente che sia mai esistito. Ed è stato lui a creare la falla d’ombra. Perché avrebbe voluto che Alina lo aiutasse a distruggerla? Bene, la serie TV suggerisce che sotto quell’elegante abito nero, Kirigan potrebbe avere un piccolo rimpianto per ciò che ha creato. E ha un presunto nobile obiettivo: proteggere i Grisha dall’oppressione che hanno dovuto affrontare per mano del mondo umano. Ma come è stato rivelato nel finale, il suo piano era quello di usare il cervo di Morosova per controllare i poteri di Alina. Grazie al Grisha David, è stato in grado di ottenere il potere da Alina. Quindi, durante il viaggio nella falla dove la coppia avrebbe dovuto distruggere la pericolosa terra desolata, Kirigan invece ha deciso di espanderla, demolendo le coste di Novokribirsk… la sua concorrenza. Lui voleva terrorizzare le persone a bordo della nave per prendere il controllo totale di Ravka e dei territori circostanti. Ma grazie ai Corvi e al potere di Alina Starkov, Kirigan è riuscito solo a distruggere Novokribirsk.

In che modo Alina ha ottenuto il controllo del cervo?

All’inizio della serie è stato stabilito che chiunque avesse ucciso il cervo sacro sarebbe stato in grado di maneggiarne la potenza, ma non è stato così. Anche se in pratica è vero, esiste una connessione più profonda tra il Cervo e la Grisha. Nel momento in cui Alina ha deciso di non uccidere il cervo e di provare invece a trovare un altro modo per connettersi a lui, è stata scelta dalla creatura. Quella scelta le ha permesso di rompere il controllo su di lei dell’Oscuro. Con la sua connessione al cervo molto più potente di quella dell’Oscuro, Alina è stata in grado di respingere Kirigan e salvare la nave.

Perché i corvi hanno cambiato fazione?

Uno dei più grandi cambiamenti rispetto al libro originale di Tenebre e Ossa è stato l’inclusione del gruppo di giovani ladri di Ketterdam noto come The Crows. Kaz, Jesper e Inej sono stati presentati in una missione per rapire Alina, ma durante il finale sono diventati alleati inaspettati di Alina e Mal. Anche se è difficile definire Kaz Brekker “un bravo ragazzo”, è un personaggio dedito alla sopravvivenza. E, alla fine, allearsi con Mal e Alina è stata una scelta saggia e che ha aiutato lui e la sua squadra a sopravvivere. Con l’Oscuro impegnato nella creazione di nuove ombre, il trio aveva bisogno di una via d’uscita e il modo migliore per scappare era quello di Evocare la Luce. Inoltre, Inej è una donna di fede e creda in Alina e nel suo potere di cambiare il mondo. Questo ha anche contribuito a spingere Kaz nella giusta direzione. Quando l’equipaggio è scappato dalla barca, Alina ha pagato Kaz con un gioiello donatole dall’Oscuro. Una mossa intelligente che gli ha permesso di avere Kaz dalla sua parte.

Cosa è successo all’Oscuro?

Con la potenza combinata dei Corvi, Alina, Mal e di Zoya, sembrava che per l’Oscuro non ci fosse più nulla da fare. Gettato nell’oscurità della falla, la Serie TV voleva farci credere che fosse rimasto ucciso dalle creature che lui stesso aveva creato. Ma mentre usciva dalla Falla d’Ombra, l’Oscuro ci mostrava un nuovo potere. Il cattivo della serie è riuscito a portare fuori con se le creature. Nei libri, questi orribili esseri sono conosciuti come Nichevo’ya. Le creature sono creazioni dell’Oscuro e possono manifestarsi a piacimento.

Dove stanno andando Alina e Mal?

Anche se la serie TV non lo dice esplicitamente, sappiamo che stanno uscendo da Ravka e sono diretti verso la libertà. Anche se la seconda stagione non è stata confermata, è probabile che riprenderà dal secondo libro della serie, Siege and Storm. In quella storia, Mal e Alina scappano da Ravka e corrono verso Novyi Zem, ma vengono braccati dall’Oscuro e da coloro che vogliono esercitare il potere di Alina. Quindi, anche se dovessero finire da qualche altra parte nella prossima stagione, aspettatevi uno scontro immediato con l’Oscuro.

Cosa ne pensi della prima stagione di Tenebre e Ossa? Lascia la tua opinione nei commenti.