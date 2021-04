Chi ha ucciso Sara? Chi bisogna incolpare?

Oltre ai tanti spoiler, questo articolo contiene frasi sul suicidio che alcuni lettori potrebbero trovare sconvolgenti. Se non hai ancora visto la serie tv Che fine ha fatto Sara? ti invitiamo a leggere la nostra recensione cliccando sul link.

Dopo aver trascorso 18 anni dietro le sbarre per un crimine che non ha commesso – questa intro ci ricorda il documentario Inside the World’s Toughest Prisons – Alex Guzmán è determinato a dare la caccia all’assassino di sua sorella Sara e fargliela pagare, anche rischiando di tornare in prigione.

Il paracadute che avrebbe dovuto mantenere in vita Sara era stato manomesso e lei è precipitata verso la morte sotto gli occhi di suo fratello, il suo fidanzato Rodolfo Lazcano, la famiglia di quest’ultimo e alcuni della loro cerchia ristretta.

A parte Elisa, la figlia più giovane di Cesar Lazcano, qualunque personaggio potrebbe essere incriminato. Ma negli ultimi episodi la serie ci ha dato una risposta più chiara sul possibile assassino.

Mariana, la moglie di Cesar Lazcano, era stata informata da Elroy, il tirapiedi della famiglia, che Sara era incinta di suo marito e non del figlio. Elroy di nascosto aveva spiato Don Cesar e Sara mentre consumavano un rapporto sessuale. Il povero Rodolfo, però, non aveva idea di tutto questo e credeva che sarebbe diventato padre.

Con la vendetta nel cuore, Mariana ordinò a Elroy di prendere il coltello e manomettere il paracadute.

In precedenza, Mariana aveva incoraggiato la partner di suo figlio a vivere appieno la vita e testare appunto il paracadute.

César ha ordinato a sua moglie di chiamare l’ospedale dopo la caduta di Sara, ma Mariana ha solo fatto finta di telefonare, chiaramente determinata a uccidere Sara.

Successivamente ha pulito la scena del crimine gettando il coltello nel lago e pulendo completamente la barca così da salvaguardare lei e i suoi figli da una possibile pena giudiziaria.

Ma, e questo è un grande ma, in realtà non abbiamo visto Elroy eseguire gli ordini di Mariana. Lo abbiamo visto tenere l’imbracatura in una mano e il coltello nell’altra, ma non lo abbiamo visto tagliare le corde e, l’espressione sul suo viso, non sembrava quella di uno colpevole di omicidio. Ha cambiato idea all’ultimo minuto?

Se Elroy è innocente… chi ha realmente ucciso Sara? Non pensiamo che sia stato Rodolfo ma forse fratello José María aka Chema aveva un movente.

Sara sapeva che lui era gay e lui non l’aveva detto a nessuno. Suo padre si sarebbe incavolato di brutto e quindi era interessato a nascondere la cosa.

César è apparso sincero, per la prima volta nella serie, quando ha detto alla figlia Elisa che non era responsabile della morte di Sara, ma sicuramente ha un movente. Non solo era il padre del bambino ma Sara sapeva anche dell’omicidio di Flora, una giovane donna che lavorava nel suo casinò.

Il braccio destro di César, Sergio, era ugualmente preoccupato. Sara avrebbe potuto rivelare qualcosa in merito alle azioni che venivano commesse nel casinò.

C’è anche la questione del teschio sepolto nel giardino dei Guzmán da chiarire… teschio che presenta un foro di proiettile al centro della fronte. A chi appartiene? E chi ha eseguito l’omicidio?

Il flashback ci ha suggerito che César è colpevole dato che lo abbiamo visto sparare con una pistola contro qualcuno… ma anche Sara avrebbe potuto farlo o comunque aver collaborato.

Proprio mentre la prima stagione stava per concludersi, abbiamo appreso alcune informazioni preoccupanti su di lei. Alex ha trovato uno dei suoi diari nascosto nel muro della loro casa e qui Sara diceva che voleva morire.

L’ultima foto della serie ci ha mostrato Sara sbattere la testa contro uno specchio con tale forza da rompere il vetro.

Sappiamo anche che Sara e la sua migliore amica Marifer, che era la persona dietro lo pseudonimo Diana la Cacciatrice, hanno avuto una disputa che le ha divise.

“Le cose tra di noi non sono finite molto bene”, ha detto.

Una triste Marifer ha chiamato Sara – prima che questa venisse uccisa – implorandola di andare da lei per aiutarla. Ma Sara ha rifiutato e non abbiamo mai scoperto il motivo della preoccupazione di Marifer. In che modo il crollo della loro relazione è collegato alla morte di Sara? Qual è il ruolo di Marifer in tutto questo?

Sono tante le domande a cui dovrà rispondere la seconda stagione.