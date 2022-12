Le Formazioni ufficiali:

ARGENTINA – Emi Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernández, MacAllister; Di María, Messi, Alvarez.

FRANCIA – Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Giroud, Mbappé.

Inizia meglio L’Argentina con Di Maria che sta dando non pochi problemi alla difesa francese. La Francia si è fatta vedere solo con un colpo di testa di Giroud viziato però da un fallo al 18° minuto del primo tempo.

Al 20° Di Maria si invola sulla sinistra dopo una pregevole apertura di prima di Julian Alvarez e Dembelé commette un ingenuo fallo di rigore.

Messi contro Lloris dal dischetto.

Vantaggio dell’Argentina al 23° del primo tempo. Rigore a regola d’arte, palla da una parte, portiere dall’altra.

Di Maria si fa vedere per un tunnel strepitoso che fa ripartire l’Argentina a centrocampo. L’Argentina sembra ispirata dopo il vantaggio.

Giroud guadagna un bel calcio di punizione al 25°. Sul punto di battuta Griezmann ma l’arbitro fa ripetere il calcio piazzato. Per ora pochi movimenti da parte degli attaccanti francesi che stanno soffrendo il pressing asfissiante dei bianco azzurri.

Al 33° ci colpisce vedere Mbappé disorientato. Si vede che vorrebbe spaccare il mondo ma per ora la sua squadra non gira perché il pallone lo ha quasi sempre l’Argentina. I cambi di gioco repentini verso Di Maria stanno mettendo in dura crisi la Francia.

Al 35° un’azione spettacolare porta il 2 a 0 per l’Argentina con il goal di Angel Di Maria. Ma che palla ha dato Messi a Julian Alvarez? Al 38° minuto del primo tempo la Francia ancora non c’ha capito nulla.

Fine primo tempo con l’Argentina dominante e in vantaggio per 2 a 0. Didier Deschamps ha sostituito Giroud per Thuram e Dembelé per Kolo Muani. Bocciatura per il milanista. Sicuramente non deve essere bello uscire al 41° del primo tempo.

Al 79° la riapre Mbappé su rigore. Addirittura all’81° Mbappé la pareggia. Incredibile, l’Argentina, dopo aver dominato, si è fatta recuperare 2 goal in 2 minuti.

L’uscita di Angel Di Maria ha cambiato la partita. Scaloni si starà mangiando le mani per averlo fatto uscire. Ora l’Argentina non riesce più a essere pericolosa come all’inizio e la Francia ha trovato più coraggio.

Bellissima partita sul finale con tantissimi cambi di fronte. Squadre molto lunghe. Lloris è bravissimo su un tiro centrale ma insidioso di Messi. Mentre Coman, entrato per uno spento Griezmann, sta facendo impazzire Marcos Acuña e Tagliafico. 2 a 2 al termine della partita dopo i consueti 8 minuti di recupero (anti calcio questa scelta di concedere 8 minuti di recupero in ogni partita). Si va ai supplementari.

Che Acuña non sia Di Maria lo si capisce al 103° quando spreca una bella occasione con un cross che finisce in tribuna. Poi un minuto dopo super azione di Messi ma spreca il solito Lautaro, sprecone in questi mondiali. Un minuto dopo si ripete. Bello scatto sul filo del fuorigioco ma non prende la porta anche per via di una deviazione – che l’arbitro non vede – di Upamecano.

Messi segna il 3 a 2 dopo una concitata azione sulla destra con protagonista un attivo Lautaro. Pareggio ancora di uno scatenato Mbappé su rigore.

Ai rigori vince l’Argentina. Sbagliano dal dischetto Coman e Tchoumeni.

Migliori in campo: Di Maria, De Paul, Messi, Mbappé.