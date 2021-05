Ormai ci siamo, manca poco e finalmente assisteremo alla reunion di Friends. A distanza di quasi venti anni, 17 per la precisione, dopo dieci stagioni e duecentotrentasei episodi, la serie cult degli anni ’90 è pronta per tornare protagonista.

La reunion era attesa per lo scorso anno, ma a causa dei ritmi rallentati dalla pandemia si è dovuto aspettare poiché vi sono stati ritardi nelle riprese e nella post produzione. La data di uscita è quella del 27 maggio ed andrà in onda su HBO Max. L’episodio speciale, dal titolo The One Where They Get Back Together, sarà diretto da Ben Winston e ci permetterà di ritrovare il cast originale composto da: Jennifer Aniston nei panni di Rachel, Courtney Cox nei panni di Monica, Lisa Kudrow nei panni di Phoebe, Matt LeBlanc in quelli di Joey, Matthew Perry in quelli di Chandler e David Schwimmer in quelli di Ross. I sei protagonisti torneranno nello Stage 24 dei Warner Studios di Burbank, set delle stagioni di Friends. Dello spettacolo vero e proprio non sappiamo molto se non che vi saranno anche delle guest star.

Si tratta di nomi famosi a livello mondiale pronti a prendere parte al fianco del cast originale. Infatti, nella reunion di Friends avremo anche David Beckham, Justin Bieber, i BTS, James Corden, Cindy Crawford, Lady Gaga, Kit Harington, Cara Delevingne, Malala Yousafzai e Mindy Kaling. Ed i nomi non finiscono qui. Vi saranno anche altri attori che hanno avuto un ruolo secondario nella serie tv: James Michael Tyler (nel ruolo di Gunther), Elliott Gould (il papà di Ross e Monica), Christina Pickles (la mamma di Ross e Monica), Tom Selleck (Richard, ex fidanzato di Monica) e Reese Witherspoon (Jill, sorella di Rachel). Il compenso delle guest star non ci è dato saperlo, ma sappiamo che gli attori principali percepiranno un compenso di circa 2 milioni e mezzo ciascuno. Molta la curiosità di sapere se la reunion sarà visibile anche in Italia, ma sembra molto difficile che HBO Max ceda questa puntata speciale al suo competitor Netflix che, al momento, ha in catalogo le dieci stagioni, ma staremo a vedere cosa succederà.

Ed a te piace Friends? Sei felice di questa reunion? Ti aspettiamo nei commenti!