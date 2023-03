I Finley sono un gruppo musicale di Legnano che è stato fondato nel 2002. La band è formata da Pedro (la voce), Ka (alla chitarra), Ivan (al basso) e Dani (alla batteria). Sono stati i protagonisti degli anni musicali del Duemila dove erano tra i nomi più amati nel nostro paese. Oltre 300.000 copie vendute e numerosi premi.

Voci di brani come Diventerai una star, Fumo e Cenere, Sole di settembre, Adrenalina, Ricordi , Scegli Me, Domani fino a Tutto è possibile e Meglio di noi non c’è niente canzoni che, almeno una volta nella vita, ognuno di noi ha canticchiato. Ed oggi i Finley tornano protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 3 marzo, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Porno che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Tornano sulla scena dopo anni tanto che il loro ultimo album di inediti, Armstrong, risale al 2017. Nel corso di questi anni i Finley si sono dedicati a nuovi progetti ed a programmi radiofonici, ma non solo. Tuttavia si sa che si torna sempre al primo amore e così la decisione di inaugurare una nuova tappa della loro vita professionale proprio con il singolo Porno. Non sono da soli, infatti hanno scelto di pubblicare il singolo in collaborazione con Naska, giovane artista marchigiano che sta diventando, sempre di più, uno dei punti di riferimento del pop punk nel nostro paese.

I componenti della band dei Finley

Il significato di Porno

Porno, il nuovo singolo dei Finley, segna un’unione dal punto di vista generazionale visto che vede la band degli anni Duemila ad un artista dell’ultima generazione. Il brano è una vera e propria esplosione di energia, così come i Finley ci avevano abituati fin dal passato. Il tema centrale della canzone è la sessualità, ma trattata in un modo originale ed inedito rispetto a quello a cui siamo abituati. Si canta della necessità di vivere realmente della sessualità, in modo diretto e non solo attraverso uno schermo o una realtà virtuale. D’altronde, nell’ultimo periodo sono sempre di più i giovani, ma non solo, che hanno ridotto le opportunità di vivere un qualcosa dal vivo e si sono rifugiati nella tecnologia. Ed i Finley con Naska ci tengono a far capire che la realtà non sarà mai peggio del mondo virtuale infatti cantano “Sei meglio di un porno…di tutti quei video non ho più bisogno da quando sto con te”. A proposito del singolo, la band racconta che:

“Non esiste cosa più noiosa di spiegare le canzoni, soprattutto quando parlano da sole. E questa nemmeno parla, urla. È un grido liberatorio, è la voglia di spegnere il cervello e lasciarsi andare, una canzone che segna il ritorno alle sonorità delle nostre prime produzioni. Un pezzo che nasce dall’incontro con Naska con il quale abbiamo parecchie cose in comune. Siamo infatti cresciuti ascoltando la stessa robaccia, musica veloce e rumorosa..e Porno è tutto questo”.

E tu sei un fan dei Finley? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Porno con Naska? Ti aspettiamo nei commenti!