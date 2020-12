Finneas ha voluto inaugurare il mese di dicembre con il singolo natalizio “Another Year”

Se per alcune persone le festività sono ancora lontane certamente non si può dire lo stesso per l’industria musicale. Ormai da diverse settimane gli artisti si stanno preparando all’arrivo del Natale e lo fanno pubblicando nuova musica da inserire nelle playlist festive.

Lo ha fatto anche Finneas O’Connell che ha voluto inaugurare il mese di dicembre con un nuovo singolo natalizio, il suo primo brano di questo genere, dal titolo “Another year“. Il giovane ha ammesso di averla scritta proprio in questo periodo lo scorso anno quando nessuno poteva neanche lontanamente immaginare tutto quello che l’umanità si sarebbe ritrovata ad affrontare nel 2020.

“Se avessi saputo tutto quello che so ora, non avrei comunque cambiato una parola. Spero che in qualunque modo questa canzone vi raggiunga, possa portarvi una piccola dose di conforto” ha dichiarato Finneas annunciandone l’uscita.

Il testo è dedicato a una persona amata con la quale si desidera passare le feste e non solo, condividere la propria vita e ogni attimo di essa. Finneas, nell’incertezza del futuro, si aggrappa al presente nella speranza che tutto possa continuare in quel modo ancora per un altro anno e forse anche di più.

“Another Year” è solo l’ultimo singolo dell’artista che si è tenuto impegnato negli scorsi mesi non solo lavorando alla propria musica -ha pubblicato diversi brani tra cui “What They’ll Say About Us” e “Where The Poison Is“- ma anche collaborando con vari artisti. Durante la quarantena ha continuato costantemente il lavoro insieme alla sorella Billie Eilish con la quale sta dando forma al suo secondo album. Il progetto andrà a seguire l’incredibile successo di “When We Fall Asleep Where Do We Go?“.

Inoltre ha contemporaneamente prodotto anche il singolo di Justin Bieber “Lonely” e il brano di Demi Lovato “Commander in Chief“. Tutto questo restando anche molto impegnato sul fronte sociale e politico, continuando a condividere informazioni utili a fronte delle elezioni americane avvenute lo scorso mese e sull’emergenza sanitaria.

Insomma un ragazzo che sembra non volersi fermare mai. Avrà in serbo per il pubblico altre sorprese entro la fine dell’anno? Nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate di questo singolo natalizio!

Traduzione del testo di Another Year di Finneas

[Verso 1]

Non nevica mai a LA

Non lo sapresti quando è festa

Non credo che che Gesù Cristo sia nato per salvarmi

È una brutta pressione da porre su un bambino

Ma rieccoci, insieme ad amici e parenti

Un po’ di tempo libero da trascorrere e non me ne lamento

Non sprecare neanche un soldo su di me

Voglio solo la tua compagnia

Accanto all’albero di Natale, se il cane ce lo permette

[Ritornello]

Affrettati a tornare a casa, per favore, non appartengo a questo senza di te

I tuoi piedi ghiacciati, scrivo tutte le mie canzoni su di te

Ti amo sempre di più giorno dopo giorno

Non riesco a trovare un modo più poetico per dirti

Spero duri un altro anno

[Verso 2]

Non ho idea dove sarò

A Capodanno se non accanto a te

Non credo che un buon proposito mi cambierà

Sono un sacco di fesserie, non credi tesoro?

Ma rieccoci stasera, ubriachi accanto al camino

Il futuro potrebbe essere brillante anche se nessuno ne è certo

E se la fine fosse triste, almeno abbiamo avuto questi momenti

Le cose positive vincono su quelle negative

Non potresti saperlo senza

[Ritornello]

Affrettati a tornare a casa, per favore, non appartengo a questo senza di te

I tuoi piedi ghiacciati, scrivo tutte le mie canzoni su di te

Ti amo sempre di più giorno dopo giorno

Non riesco a trovare un modo più poetico per dirti

Spero duri un altro anno

Testo di Another Year di Finneas

[Verse 1]

It never snows in LA

You’d never know it was a holiday

I don’t believe that Jesus Christ was born to save me

That’s an awful lot of pressure for a baby

But here we are again, with family or friends

Some extra time to spend and I’m not mad about it

Don’t waste a dime on me

Just want your company

Beside a Christmas tree, if the dog allows it

[Chorus]

Hurry home, please, I don’t belong without you

Your ice-cold feet; write all my songs about you

I love you more and more each day

Can’t find poetic ways to say

I hope it lasts another year

[Verse 2]

Don’t have a clue where I’ll be

Except for next to you on New Year’s Eve

I don’t believe a resolution’s gonna change me

That’s an awful lot of bullshit ain’t it, baby?

But here we are tonight, drunk by the firelight

The future could be bright though no one’s sure about it

And if the ending’s sad, at least these time’s we’ve had

The good outweighs the bad

You wouldn’t know without it

[Chorus]

Hurry home, please, I don’t belong without you

Your ice-cold feet; write all my songs about you

I love you more and more each day

Can’t find poetic ways to say

“I hope it lasts another year