Da oggi in rotazione radiofonica The 90’s di Finneas, una canzone pubblicata un mesetto fa ma che soltanto ora arriva nelle nostre radio, e che anticipa il prossimo album dell’artista.

Il successo di Finneas precede la sua stessa arte. Musicista, cantautore e produttore, vincitore per otto volte del Grammy Awards, e fratello della fantastica Billie Eilish. Con The 90’s Finneas lancia uno sguardo al passato, agli anni ’90 come suggerisce il testo, ma lo fa anche introducendo elementi musicali, sfumature di suoni che ci rimandano indietro.

Il risultato è un brano che suona meravigliosamente, e che ha dei bassi che fanno vibrare i timpani e il cuore con lo stesso battito. Davvero bella ed emozionante. Come primo assaggio del prossimo disco promette davvero bene, ma ci toccherà aspettare il 15 ottobre per poter ascoltare il nuovo album di Finneas.

Il significato di The 90’s di Finneas

La canzone è un vero e proprio inno agli anni ’90, e ce lo dicono chiaramente già le prime battute della canzone, vera e propria dichiarazione d’amore, frutto di una nostalgia delle cose semplici, quelle di una volta.

A volte penso agli anni ’90

So che tutti li hanno romanzati

Ma potrei metterci la firma

Per un mondo senza internet Finneas, dal testo tradotto di 90’s

Parlando degli anni ’90 Finneas ci racconta un mondo di oggi dove tutto sembra più semplice e veloce, dove tutti trovano tutto con un semplice clic, ma in realtà quello che viene a mancare e che ci manca è la semplicità di una vita senza Internet, senza i social, senza uno smartphone sempre tra le mani, uno schermo che ci connette con il mondo ma ci aliena dalla realtà.

Analisi del video di The 90’s

Nel video ufficiale che puoi vedere in cima all’articolo, vediamo Finneas che si muove cantando in un set, una rappresentazione posticcia della realtà. Nel cuore della canzone poi, Finneas fa una coreografia con alcuni ballerini e con degli ombrelli, fino a quando una vera e propria bufera non travolge l’intero set. Anche questa frutto della finzione, ma allo stesso tempo assolutamente rappresentativa di un turbamento interiore.

Il video si accompagna molto bene alla canzone, e la rende ancora più significativa e toccante. Un ottimo lavoro!

E tu cosa ne pensi di The 90’s di Finneas? Lascia un commento per dire la tua sulla canzone e sul video, ma prima leggi la traduzione integrale che trovi qui sotto.

Traduzione di The 90’s

A volte penso agli anni ’90

So che tutti li hanno romanzati

Ma potrei metterci la firma

Per un mondo senza Internet

Odio la facilità con cui riescono a trovarmi

Solo cercando l’indirizzo di mia madre

Penso agli anni 90

Quando non ero ancora un problema

Per tutto il tempo avrei potuto essere così felice di stare qui

Sprecando il tempo a preoccuparmi, l’ho appena fatto sparire

Ora la mia testa sembra così pesante

Sono rimasto a reggere l’argine

Mi sento così estraneo, sono già a casa

Penso agli anni 90

Quando il futuro era un testamento

Verso qualcosa di bello e splendente, ora

Sto solo contando il tempo che è rimasto

Con tutto dietro di me

Chissà quanto ne dimenticherò

Penso agli anni 90

Quando penso a ciò di cui mi pento

Per tutto il tempo avrei dovuto essere così felice di essere qui

Sprecandolo a preoccuparmi, l’ho appena fatto sparire

Ora la mia testa sembra così pesante

Sono rimasto a reggere l’argine

Mi sento così straniero, sono già a casa

Quando il tuo cuore inizia a indurirsi

Abbassa la guardia nel tuo giardino

Stesso cortile, ma non siamo a casa

A volte penso al

A volte penso al

Per tutto il tempo avrei dovuto essere così felice di essere qui

Sprecando tempo a preoccuparmi, l’ho appena fatto sparire

Ora la mia testa sembra così pesante

Sono rimasto a reggere l’argine

Mi sento così estraneo, sono già a casa

Quando il tuo cuore inizia a diventare duro

Abbassa la guardia nel tuo giardino

Stesso cortile, ma non siamo a casa