Donald Trump ha perso le elezioni americane ma Finneas ha voluto ugualmente rilasciare un brano diretto proprio a lui: “Where The Poison Is”

Finneas O’Connell è stato uno dei tanti artisti a esporsi negli ultimi mesi riguardo alle elezioni americane, non nascondendo mai le sue preferenze, ma anzi sottolineando a gran voce l’incompetenza di Donald Trump e spronando i cittadini a votare per Joe Biden.

Non si è neanche tirato indietro nel trattare temi importanti, come quello della pandemia e della sua gestione, o delle ingiustizie nei confronti dei neri e delle minoranze e le numerose proteste avvenute durante l’estate in America e nel mondo. Lo ha fatto con “What They’ll Say About Us” ma anche producendo il brano di Demi Lovato “Commander in Chief“, un diretto attacco all’ormai ex Presidente degli Stati Uniti.

Eppure il cantante aveva in serbo ancora un asso della manica, il brano “Where The Poison Is” che ha voluto pubblicare il giorno successivo alla proclamazione di Joe Biden e alla perdita di Trump. È proprio a quest’ultimo e al suo governo che si rivolge nel testo, accusandoli di non aver saputo gestire l’emergenza Coronavirus.

“Portami nel posto dove c’è il veleno

Per dare una faccia a ciò che fa avvelenare

Per dargli un assaggio della sua medicina

C’è un serpente che pensa di essere il Presidente” Estratto dal testo

Finneas in Where The Poison Is

“Where The Poison Is” arriva a rimarcare quanto Finneas abbia considerato Trump inadatto al ruolo ricoperto e nell’annuncio della sua uscita sottolinea la sua felicità per i risultati delle elezioni. “Sei licenziato“, scrive il cantante, senza menzionare nessuno ma colpendo dritto nel segno.

Ancora una volta il fratello di Billie Eilish non ha avuto paura di comunicare attraverso la musica un forte messaggio, sempre pronto a esporsi soprattutto quando si tratta di temi sociali e politici.

Voi avete già avuto modo di ascoltare il brano? Cosa ne pensate a riguardo?

Traduzione del testo di Where The Poison Is di Finneas

[Intro]

Non importa dove stai andando se te ne sei andato

Niente sembra lo stesso in questi giorni in cui tutto è andato male

Ora guido in cerchio e ascolto le stesse canzoni tristi

Per così tanto tempo

[Intermezzo]

Grazie mille, Mr Trump

Voi due non vi state dimenticando qualcosa?

[Verso 1]

Dove eravamo e dove siamo

Sembrava così vicino, ora sembra così lontani

Non lo sapranno mai se non erano qui

Quando il mese di marzo è sembrato lungo circa 40 anni

[Pre-Ritornello]

Quando tutti i miei amici si ammaleranno, sarà colpa del Presidente

Quanto tutti i miei amici si ammaleranno, sarà colpa del suo governo

[Ritornello]

Portami nel posto dove c’è il veleno

Per dare un volto a ciò che è avvelenato

Per dargli un piccolo assaggio della sua medicina

C’è un serpente che pensa di essere il Presidente

Per dare un volto a ciò che è avvelenato

Per dargli un piccolo assaggio della sua medicina

C’è un serpente che pensa di essere il Presidente

[Verso 2]

Una volta che ci lasceremo tutto alle spalle

Dovrei ritornare alle sparatorie nelle scuole e alla crisi climatica

Voglio comprare una casa nelle isole del Sud

Non posso dire di essere fiero di essere americano

[Pre-Ritornello]

Quando tutti i miei amici si ammaleranno, sarà colpa del Presidente

Quanto tutti i miei amici si ammaleranno, sarà colpa del suo governo

[Ritornello]

Portami nel posto dove c’è il veleno

Per dare un volto a ciò che è avvelenato

Per dargli un piccolo assaggio della sua medicina

C’è un serpente che pensa di essere il Presidente

Per dare un volto a ciò che è avvelenato

Per dargli un piccolo assaggio della sua medicina

C’è un serpente che pensa di essere il Presidente

[Outro]

Direi che non tutti sanno

Che l’imperatore non ha mai indossato dei vestiti

Direi che non tutti sanno

Che l’imperatore non ha mai indossato dei vestiti

Testo di Where The Poison Is di Finneas

[Intro]

It doesn’t matter where you’re goin’ if you’re gone

Nothing feels the same these days it all went wrong

Now I just drive around and play the same sad songs

So long

[Interlude]

Thanks very much, Mr. Trump

Aren’t you two forgetting something?

[Verse 1]

Where we were and where we are

Felt so close, now they feel so far

They’ll never know if they weren’t here

When the month of March felt more like 40 years

[Pre-Chorus]

When all my friends get sick, it’s on the President

When all my friends get sick, it’s on his government

[Chorus]

Take me to the place where the poison is

To put a face to what’s poisonous

To give him a little taste of his medicine

There’s a snake that thinks it’s the President

To the place where the poison is

To put a face to what’s poisonous

To give him a little taste of his medicine

There’s a snake that thinks it’s the President

[Verse 2]

Once we put this all behind us

We get to go right back to school shootings and a climate crisis

I wanna buy a house on the South Island

Can’t say I’m proud to be American

[Pre-Chorus]

When all my friends get sick, it’s on the President

When all my friends get sick, it’s on his government

[Chorus]

Take me to the place where the poison is

To put a face to what’s poisonous

To give him a little taste of his medicine

There’s a snake that thinks it’s the President

To the place where the poison is

To put a face to what’s poisonous

To give him a little taste of his medicine

There’s a snake that thinks it’s the President

[Outro]

I guess not everybody knows

The emperor was never wearin’ any clothes

I guess not everybody knows

The emperor was never wearin’ any clothes