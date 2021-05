Il nuovo singolo estratto da Padroni di Niente di Fiorella Mannoia è La Gente Parla, una ballata dal ritmo allegro e dal testo pungente che ci mostra una perfetta fotografia dei nostri tempi.

Una Fiorella Mannoia un po’ inedita, che ne La Gente Parla si lancia in un ritmo allegrotto e incalzante, dando voce ad un testo scritto da Amara e Simone Cristicchi molto attuale.

Il significato del testo di La Gente Parla di Fiorella Mannoia

Il ritratto dei nostri tempi, nel testo di La Gente Parla viene messo in evidenza tutto quello che oggi succede intorno a noi, e ancor più sui social. La Gente Parla, recita il titolo, che si ripete incessante nel testo di tutta la canzone e soprattutto nel ritornello.

La gente parla sempre, in favore o contro qualcosa, parla senza sapere, senza pensare prima, il classico parlare tanto per dar fiato alla bocca.

Siamo in un epoca in cui, facilitati dall’utilizzo massiccio dei social e incalzati dalle fake news, tutti abbiamo la possibilità di commentare, di dire la propria su qualsiasi argomento, molte volte senza averne le giuste competenze per farlo.

Tutto questo è molto ben illustrato ne La Gente Parla di Fiorella Mannoia, che giudica la cosa con un sonoro sshhhh, un invito al silenzio e al rispetto di quest’ultimo.

La Gente Parla è una canzone molto particolare nel suo genere, con un ritmo che si discosta un po’ da quello che siamo abituati a sentire di solito da Fiorella Mannoia, ma che proprio per questo ci rimanda ad una riflessione ancora più importante.

E tu cosa ne pensi di La Gente Parla?

Il testo de La Gente Parla di Fiorella Mannoia

Frasi dette così per caso

Frasi senza senza o significato

Frasi scontate e già sentite

Le solite frasi, trite e ritrite

Dette per gioia o per consolazione

Giusto per esprimere un’opinione

Le frasi dette per circostanza

Quelle che restano dentro una stanza

Le frasi dei soliti qualunquisti

Quelli da veri professionisti

Frasi da finti intellettuali

Sempre diverse ma tutte uguali

Perché qui la gente parla, parla, parla

Non sa cosa dire, parla, parla, parla

Tanto è per parlare, parla, parla, parla

Anche mentre dorme parla, parla, parla

ParlaFrasi piene di contraddizioni

Frasi per tutte le occasioni

Frasi leggere che non pesano niente

Le frasi che offendono gratuitamente

Dette per noia o per disperazione

Giusto per attirare l’attenzione

Le frasi dette per circostanza

Quelle che inducono alla violenza

Le frasi dei soliti perbenisti

O quelle dei giovani integralisti

Frasi perfette per una folla

Come aforismi da copia e incolla

Perché qui la gente parla, parla, parla

Non sa cosa dire, parla, parla, parla

Tanto è per parlare, parla, parla, parla

Sempre a sentenziare, parla, parla, parla

E parla, parla, parla

Parla, parla, parla

Parla, parla, parla

Parla, parla, parlaSi sprecano tante troppe parole

Facciamo tanto troppo rumore

Se posso dire una cosa che penso

Ci vorrebbe solo un po’ di silenzio

Sì, ma poi la gente parla, parla, parla

Parla, parla, parla, parla, parla, parla

E parla, parla, parla

Sì ma poi la gente parla, parla, parla

Sempre a blaterare, parla, parla, parla

Sempre a sentenziare, parla, parla, parla

Sempre da ridire, parla, parla, parla

Sempre a predicare, parla, parla, parla

Non sa cosa dire, parla, parla, parla

Sempre a giudicare, parla, parla, parla

Parla, parla, parla

Tanto per parlare, parla, parla, parla

Sempre a giudicare, parla, parla, parla

E poi la gente parla, parla, parla (parla, parla, parla)

Parla, parla, parla

E parla (parla, parla)

Parla, parla, parla

E parla