Nell’ultimo periodo le serie tv Made in Italy stanno avendo sempre più successo con il pubblico che le trova interessanti poiché sono in grado di appassionarli e tenerli con il fiato sospeso. Uno degli ultimi titoli molto amati è Fiori sopra l’Inferno, la miniserie che vede come protagonista l’attrice Elena Sofia Ricci e che ci racconta le vicende di Teresa Battaglia alle prese con una serie di omicidi che avvengono in un piccolo paese delle Dolomiti.

Proprio stasera, lunedì 27 febbraio, andrà in onda l’ultima puntata di Fiori sopra l’Inferno. E com’è logico che sia, ogni volta che si arriva alla fine di un lavoro, solo una domanda sorge spontanea ed è quella di sapere se Fiori sopra l’Inferno avrà o meno una seconda stagione, se ci saranno o meno nuovi episodi. La miniserie ha ottenuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica. È sufficiente pensare che ha ottenuto una media di oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori ed il 25% di share, dati che dovrebbero essere confermati se non addirittura superati questa sera per il gran finale.

Il cast di Fiori sopra l’Inferno

La serie tv si basa sui famosi romanzi della scrittrice Ilaria Tuti con gli sceneggiatori ed il regista Carlo Carlei che hanno deciso di portare i suoi capolavori in televisione. Se ci basiamo su questo viene spontaneo pensare che la seconda stagione della miniserie ci sarà perché Ilaria Tuti ha scritto altri libri come le sue ultime opere Ninfa Dormiente, Luce della notte e Figlia della cenere. Ed infatti è così: la seconda stagione di Fiori sopra l’Inferno ci sarà ed è già in fase di scrittura e di produzione. Ovviamente, però, sarà necessario aspettare un po’ di tempo perché la protagonista Elena Sofia Ricci al momento è ancora impegnata con le riprese di Che Dio ci Aiuti quindi si tornerà sul set solo nei prossimi mesi per sei nuovi episodi che, com’è logico, si baseranno sui racconti di Ilaria Tuti. Se tutto andrà per il verso giusto Fiori sopra l’Inferno 2 dovrebbe arrivare sul piccolo schermo già il prossimo anno, proprio verso questo periodo, a distanza di un anno dal primo capitolo.

