Il mondo di “Alien“, uno dei franchise più vasti e famosi della storia del cinema, torna nuovamente ad ampliarsi con un altro film incentrato sull’orrendo e temibile parassita extraterrestre.

Ci riferiamo al nuovissimo progetto dedicato alla saga a cui stanno lavorando due nomi ben noti del panorama cinematografico, ovvero Fede Alvarez, che già abbiamo conosciuto in qualità di produttore e sceneggiatore di film come “Man in the dark” (2018), “L’uomo nel buio – Man in the dark 2” (2021) e “Non aprite quella porta” (2022) e il “padre” fondatore di “Alien“, ovvero Ridley Scott.

Il nuovo film si chiamerà, secondo le prime indiscrezioni, “Alien: Romulus“, ma ancora non si sa se sarà in qualche modo collegato ai precedenti film della serie e ne rappresenterà dunque una sorta di sequel (o prequel) o se invece avrà una trama propria. Ciò che invece è stato affermato in merito all’opera, come riportato solo poche ore fa sul sito di Film and Television Industry Alliance, è la data di inizio delle riprese, che finalmente è stata ufficialmente fissata per il 6 febbraio del 2023.

Oltre a questo, sono anche circolate voci inerenti alla location nella quale saranno girate le primissime scene del film: la città di Budapest, in Ungheria.

Per quanto riguarda il cast, si hanno invece al momento ancora poche informazioni: sappiamo però che di esso farà parte la giovane attrice e cantante statunitese Cailee Spaeny, famosa per la sua partecipazione a film quali “7 sconosciuti a El Royale” (2018), “Pacific Rim” (2018), “Vice – L’uomo nell’ombra” (2018) e “How it ends” (2021).

Sarà comunque nostra premura fornirvi maggiori dettagli in merito ad “Alien: Romulus” man mano che saranno rilasciati.

–

