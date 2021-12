Fka Twigs è una cantautrice del Regno Unito classe 1988 con all’attivo brani di successo come Two Weeks, Sad Day, Pendulum, Water Me, Fallen Ailen per citarne per citarne alcuni. The Weeknd, invece, è un cantautore canadese classe 1990 che ha all’attivo brani famosi come Blinding Lights, You Right, Earned It, Call Out My Name e I Feel It Coming per citarne alcuni.

Due nomi molto amati nel mondo musicale a livello internazionale, in grado di emozionare grazie al loro talento e conquistare il cuore del pubblico. Ed oggi, venerdì 17 dicembre, arriva una novità che ha entusiasmato tutti. I due, infatti, hanno duettato sulle note di Tears in the Club. Il brano sarà il secondo singolo dell’album in arrivo di Fka Twigs, registrato durante lo scorso lockdown. È scritto a quattro mani da Fka Twigs e da The Weeknd e parla di un amore tossico, ma anche di rabbia e di cuori spezzati che soffrono.

I cantanti Fka Twigs e The Weeknd

E tu hai già sentito il brano Tears in the Club? Cosa ne pensi di questo duetto tra Fka Twigs e The Weeknd? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano.

La traduzione di Tears in the Club

Lacrime nel, lacrime nel club

Amo e voglio il tuo corpo

Non ti lascerò mai ora

Lacrime nel, lacrime nel club

Amo e voglio il tuo corpo

Non ti lascerò mai ora, potrei morire al ritmo, amore

Quando arriva la mia canzone

Ti faccio venire i brividi, ti faccio piangere nel club piccola

Così tante lacrime perché provi a combattere l’amore, piccola

Muovi il tuo corpo verso i sintetizzatori e la batteria, piccola

Muovi il tuo corpo fino al sorgere del sole

Segui i movimenti, piccola

Ragazza, dovresti seguire i movimenti

Oh, scarica le tue emozioni, piccola

Hai represso le emozioni

Oh, non c’è, non c’è modo di sfuggirmi, si

Lascialo uscire come una terapia

Non c’è, non c’è modo di sfuggirmi

Con le tue ragazze al club, per strada, alla radio

Lacrime nel club

Perché il tuo amore mi ha fregato

Lacrime nel club

Sto annegando nel ritmo ora

Lacrime nel club

Perché il tuo amore mi ha fregato

Lacrime nel club, io, io

Lacrime nel, lacrime nel club

Amo e voglio il tuo corpo

Non ti lascerò mai ora non ti deluderò mai

Non posso mai lasciarti ora, piccola

Lacrime nel, lacrime nel club

Amo e voglio il tuo corpo

Non ti lascerò mai ora non ti deluderò mai

Ma non potevo lasciarti andare

I miei fianchi, le mie cosce, i miei capelli, i miei occhi, stanotte è la notte

Ho detto all’universo che me ne fregherò delle tue bugie e poi taglierò tutti i legami

E sei alto come un satellite più alto

Ti voglio di più, ti voglio di più

Penso a noi insieme

Lacrime nel club

Perché il tuo amore mi ha fregato

Lacrime nel club, si

Sto annegando nel ritmo ora

Lacrime nel, lacrime nel club, lacrime nel club

Lacrime nel club

Perché il tuo amore mi ha fregato

Lacrime nel club, lacrime nel club