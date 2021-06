E’ stato rilasciato da Prime Video il trailer ufficiale della seconda stagione della serie Flack, con una Anna Paquin scatenata che appare come al solito confusa e decisamente in preda al caos più totale nel breve video che dà il via al nuovo ciclo di episodi dello show.

La dark comedy tornerà in streaming su Prime Video il prossimo 11 giugno con i nuovi, attesissimi, episodi. Siete pronti, quindi, per vedere di nuovo all’opera la scatenata Robyn interpretata dall’attrice Anna Paquin? Il suo personaggio, appare in gran forma.

L’attrice, nota ai più per il suo ruolo della vampira Sookie Stackhouse nella serie True Blood, interpreta un’affermata PR americana, di nome Robyn, che per mestiere deve risolvere i problemi e gli scandali di personaggi famosi a Londra, mentre affronta una situazione personale e sentimentale molto complicata.

Cosa accadrà in Flack 2?

Nel trailer della seconda stagione di Flack – creata e scritta da Oliver Lansley – ritroviamo ancora una volta la protagonista dove e come l’abbiamo lasciata alla fine della prima stagione. Robyn è sempre divisa tra carriera e problemi personali, compresa la dipendenza dalla droga e dal sesso.

Ora, però, che il lavoro e la vita privata della donna sono in qualche modo entrate in contatto, come potrà essere in grado di rimettere a posto le relazioni che ha distrutto? E cosa farà dopo aver deciso di licenziare in tronco la brava stagista Melody (Rebecca Benson)? Mentre Robyn e il suo team lavorano insieme per tenere nascoste le scandalose scappatelle dei clienti, la Mills Paulson PR deve inoltre gestire conflitti mai visti prima che potrebbero cambiare le vite di molte persone e il mondo delle pubbliche relazioni.

Le guest star della seconda stagione di Flack

Nella seconda stagione – che sarà composta da sei episodi – alle guest star già note come Arinze Kene (Animali fantastici e dove trovarli, EastEnders, Crazyhead) Marc Warren (Band of Brothers – Fratelli al fronte, Wanted – Scegli il tuo destino, Jonathan Strange & Mr Norrell) e Amanda Abbington (Mistero a Crooked House, Sherlock, Safe), che torneranno a far parte dello show, si affiancheranno altri interpreti altrettanto noti e prestigiosi, in pieno stile dello show.

Gli attori Sam Neill (Jurassic Park, Peaky Blinders, Dieci piccoli indiani), Daniel Dae Kim (Lost, Daniel Dae Kim, The Good Doctor), Martha Plimpton (Remember Me, The Good Wife, The Real O’Neals), Jane Horrocks (Sunshine on Leith, I racconti della cripta, Absolutely Fabulous, ), Doon Mackichan (Smack the Pony), Kevin Bishop (Nel Long Run, Tre uomini e una bara, A Bit of Fry and Laurie) e Paul Ready (Bodyguard, The Dig, A Woman Killed with Kindness).

Il regista Peter Cattaneo, inoltre, è stato affiancato dall’attore Stephen Moyer (After 3, The Bastard Executioner, The Gifted), marito di Anna Paquin ed ex co-star di True Blood, che ha diretto gli episodi 5 e 6 dello show.

Flack è stata salvata da Amazon Prime

Flack è una serie prodotta da Hat Tick e UKTV Productions, è stata creata da Oliver Lansley ed era stata ordinata in prima battuta da Pop Tv che ha mandato in onda la prima stagione. A poche settimane dal debutto della seconda stagione, però, il canale, nel frattempo entrato nel gruppo unico ViacomCBS, aveva rinunciato alla serie con l’obiettivo di concentrarsi sulle produzioni “unscripted”.

A questo punto, quindi, Amazon Prime Video ora ha recuperato la serie per gli Stati Uniti e il Canada – e probabilmente lo show potrebbe anche arrivare a un rilascio globale delle prime due stagioni in quei paesi dove non ci sono altri accordi in essere -, dove renderà disponibili le prime due stagioni.

Inoltre, notizia recentissima, la rete ha deciso anche di ordinare una terza stagione sempre con UKTV coinvolta. La dark comedy, novità su una prossima stagione a parte, torna in streaming su Prime Video l’11 giugno con i nuovi episodi.