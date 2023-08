Florence Pugh travolta dalle critiche per le sue scene di sesso e nudo in “Oppenheimer”.

La pellicola del regista Christopher Nolan è arrivata nelle sale italiane lo scorso 23 Agosto e vede l’attrice britannica nei panni di Jean Tatlock. Una femme fatale dal turbolento carattere e minata da profonde irrequietudini. Il personaggio diventa amante del protagonista, il fisico Robert Oppenheimer, magistralmente interpretato da Cillian Murphy.

Proprio le scene di rapporto sessuale tra i due sono finite nell’occhio del ciclone. Sui social infatti sono ben presto imperversati i commenti negativi sulla scelta dell’attrice di farsi vedere totalmente nuda. C’è chi avrebbe definito il corpo dell’attrice troppo grasso per essere adatto ad una scena senza vestiti sul grande schermo.

Il protagonista Robert Oppenheimer è continuamente tormentato nella sua vita professionale e privata. Arriva a conoscere l’attraente Jean Tatlock di cui si innamora. I due hanno più volte rapporti sessuali e la regia cerca di sottolineare i turbamenti dei due anche durante l’amplesso. La bellezza giunonica della Pugh non è però stata apprezzata da molti spettatori che hanno giudicato esagerate le scene, che oltretutto hanno determinato il divieto alla visione ai minori di 14 anni.

Florence Pugh “Oppenheimer”: ancora commenti di body shaming per l’attrice

Scene volutamente erotiche e disturbanti, che accolgono alla perfezione l’evoluzione psicologica del protagonista. “Oppenheimer” è infatti profondamente infatuato della ragazza e non riesce a dimenticarla nemmeno anni dopo. Durante la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla costruzione della bomba atomica e delle accuse di comunismo a lui volte, il protagonista arriva a ripercorrere quei momenti di profonda intimità con il personaggio della Pugh.

I leoni da tastiera non hanno perso occasione di criticare le scene e hanno espresso commenti sul suo corpo. Per alcuni avrebbe “troppa pancia”. C’è chi però ha sottolineato come le scene siano molto violente, aggressive e disturbanti.

Già un anno fa, la stessa Pugh fu vittima di body shaming quando aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva con un abito trasparente di Valentino. In quell’occasione l’attrice aveva risposto direttamente alle accuse:

“È stato interessante osservare e testimoniare quanto sia facile per gli uomini distruggere completamente il corpo di una donna, pubblicamente, con orgoglio, perché tutti lo vedano. (…) Crescete. Imparate a rispettare le persone, i corpi. Imparate a rispettare tutte le donne, gli esseri umani. La vostra vita diventerà molto più facile, ve lo garantisco”.

