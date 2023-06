Torna anche nel 2023, per quella che è ormai la sua ottava edizione, uno degli eventi musicali più attesi del Piemonte: il Flowers Festival, che si svolge da fine giugno a metà luglio presso il Parco della Certosa Reale di Collegno, in provincia di Torino, all’interno di un’apposita area spettacoli.

Qui di seguito, invece, vi elencheremo gli artisti del Flowers Festival 2023, e le date in cui saliranno sul palco.

Ecco gli artisti del Flowers Festival 2023

Tanti, per tutti i gusti e per ogni età sono gli artisti che coloreranno le serate piemontesi con la loro musica e i loro sketch. Qui di seguito riportiamo la lista dei partecipanti.

SKA-P e Dubioza Kolektiv : 29 giugno 2023

e : 29 giugno 2023 The Zen Circus e Giancane : 30 giugno 2023

e : 30 giugno 2023 Rosa Chemical e Olly : 1 luglio 2023

e : 1 luglio 2023 Onemic e Silent Bob insieme a Sick Budd : 2 luglio 2023

e insieme a : 2 luglio 2023 Carl Brave : 3 luglio 2023

: 3 luglio 2023 Coma Cose : 4 luglio 2023, ore

: 4 luglio 2023, ore Dub FX e Mace : 5 luglio 2023

e : 5 luglio 2023 Daniele Silvestri : 6 luglio 2023

: 6 luglio 2023 Edoardo Bennato : 8 luglio 2023

: 8 luglio 2023 Nu Genea : 9 luglio 2023

: 9 luglio 2023 Pink Sound (tributo ai Pink Floyd): 10 luglio 2023

(tributo ai Pink Floyd): 10 luglio 2023 Murubutu , Claver Gold , Mattak e Johnny Marsiglia : 11 luglio 2023

, , e : 11 luglio 2023 Luchè : 12 luglio 2023

: 12 luglio 2023 Baustelle : 13 luglio 2023

: 13 luglio 2023 Tananai : 14 luglio 2023

: 14 luglio 2023 Soliti Idioti: 15 luglio 2023

L’inizio degli spettacoli è fissato per le ore 22.00 (tranne nel caso dei Soliti Idioti, che è invece alle 21.30), ma l’apertura è a partire dalle 19.00.

