Miley Cyrus torna dopo due anni di assenza con un nuovo singolo, “Flowers”, un estratto del nuovo album “Endless Vacation Summer” che uscirà il prossimo 10 Marzo.

Lo aveva annunciato lei stessa con dei teaser pubblicati sui social e anche durante il “Miley’s New Year0s Eve Party”, la serata di Capodanno trasmessa dall’emittente televisiva NBC.

Nel singolo, la cantante si mostra più forte, più sicura di sé, così come nell’album che mira a far emergere la forza che ha trovato concentrandosi sul suo benessere fisico e mentale.

L’album è stato registrato a Los Angeles e l’artista descrive il disco come la sua personal lettera d’amore alla città californiana. Il brano è stato scritto dalla popstar insieme a Greg “Aldae” Heinn e Michael Pollack e prodotta da Kid Harpoon e Tyler Johnson.

Il significato di “Flowers” di Miley Cyrus

“Flowers” è un brano che nasce con lo scopo di rivendicare un’indipendenza emotiva raggiunta nel tempo dall’artista, dopo la rottura con il suo ex marito Liam Hemsworth.

Il sound di “Flowers” ricorda il filone disco revival, con un tocco anni ’80, che da un paio d’anni va forte.

Parla di una bella relazione finita, raccontando una serenità conquistata dopo aver raggiunto la consapevolezza di potercela fare da sola e non aver necessariamente bisogno di un partner per stare bene.

Nel testo infatti, Miley si dice felice di fare tutto da sola “senza rimorsi, né rimpianti”: comprarsi fiori, parlare, amarsi e ballare.

Una presa di coscienza che mostra una maturazione emotiva e artistica importante della cantante stessa, che riproporrà il tema dell’autostima e del benessere fisico e mentale anche in altri singoli del disco.

La traduzione di “Flowers” di Miley Cyrus

Stavamo bene, eravamo oro

Come un sogno che non può essere venduto

Avevamo ragione finchè non l’abbiamo più avuta

Abbiamo costruito una casa e l’abbiamo vista bruciare

Mmm, non volevo lasciarti, non volevo mentire

Ho iniziato a piangere, ma poi mi sono ricordata che

Posso comprarmi dei fiori

Scrivere il mio nome sulla sabbia

Parlare con me stessa per ore

Dire cose che non capiresti

Posso portarmi a ballare

posso tenermi per mano da sola

Sì, posso amarmi meglio di quanto tu possa fare

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Dipingo le mie unghie di rosso ciliegia

Le abbino alle rose che mi hai lasciato

Nessun rimorso, nessun rimpianto

Dimentico ogni parola che hai detto

Ooh, non volevo lasciarti, non volevo combattere

Ho iniziato a piangere, ma poi mi sono ricordata che

Posso comprarmi dei fiori

Scrivere il mio nome sulla sabbia

Parlare con me stessa per ore, yeah

Dire cose che non capiresti

Posso portarmi a ballare, yeah

posso tenermi per mano da sola

Sì, posso amarmi meglio di quanto tu possa fare

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio, ooh, io

Non volevo lasciarti, non volevo combattere

Ho iniziato a piangere, ma poi mi sono ricordata che

Posso comprarmi dei fiori (uh-huh)

Scrivere il mio nome sulla sabbia (ooh, mmm)

Parlare con me stessa per ore (yeah)

Dire cose che non capiresti (meglio di te)

Posso portarmi a ballare (yeah)

posso tenermi per mano da sola

Sì, posso amarmi meglio

Sì, posso amarmi meglio di quanto tu possa fare

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby (uh)

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby (di quanto tu possa fare)

Posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby

Posso amarmi meglio

