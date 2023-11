I Follya sono un gruppo musicale nato a Roma e che è diventato famoso nel 2013, con il nome dei Dear Jack, partecipando ad Amici di Maria De Filippi dove hanno vinto il premio della critica giornalistica e dove sono stati il primo gruppo musicale ad essere ammesso al talent show. Capitanati dalla voce di Alessio Bernabei, sono uno dei gruppi più amati nel nostro paese.

Voce di brani come Morto per te, Caramelle, Domani è un altro film, La pioggia è uno stato d’animo, Non importa di noi fino a Un bacio a mezzanotte e Contatto per citarne alcuni. Ed oggi i Follya sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 3 novembre, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Ami/Odi che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La band dei Follya

Il significato di Ami/Odi

Ami/Odi, il nuovo singolo dei Follya, è il primo estratto da Follya, il loro primo album che vede a luce anch’esso oggi. Tutto questo ci mostra come la band sia rinata, nel vero senso della parole, grazie ad una rinnovata identità artistica, ma anche una profonda ricerca di nuovi suoni. I nuovi lavori li rendono fieri perché permettono loro di guardare al futuro con curiosità e con stupore, pronti a conquistare un pubblico ancora più ampio.

E nel frattempo i Follya si preparano per tornare live e presentare il loro nuovo album con due esclusivi concerti: l’8 novembre al Largo Venue di Roma ed il 9 novembre all’Apollo di Milano dove sarà possibile ascoltare i loro nuovi brani, ma anche i brani che li hanno resi famosi nel corso di questi anni.

E tu sei un fan dei Follya? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Ami/Odi? Ti aspettiamo nei commenti!