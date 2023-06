I Follya sono un gruppo musicale nato a Roma e che è diventato famoso nel 2013, con il nome dei Dear Jack, partecipando ad Amici di Maria De Filippi dove hanno vinto il premio della critica giornalistica e dove sono stati il primo gruppo musicale ad essere ammesso al talent show. Capitanati dalla voce di Alessio Bernabei, sono uno dei gruppi più amati nel nostro paese.

Voce di brani come Morto per te, Caramelle, Domani è un altro film, La pioggia è uno stato d’animo, Non importa di noi fino a Un bacio a mezzanotte e Contatto. Ed oggi i Follya sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 30 giugno, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Toxic che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La band dei Follya

Il significato di Toxic

Toxic, il nuovo singolo dei Follya, parla delle relazioni tossiche, proprio come fa intendere il titolo. Quelle relazioni da cui, nonostante il male e tutto il resto, diventa impossibile prendere le distanze. Sono le parole di una persona che cerca l’amore verso un’altra persona, ma in realtà deve fare i conti con una dipendenza dalla quale è difficile uscire. A tal proposito Alessio Bernabei rivela che:

“Succede che perdi la testa per qualcuno e non capisci più quale sia il bene e quale sia il male. Sei sotto un treno e speri che quella persona non ti distrugga dal momento che avrebbe tutto il potere per farlo. Immagini tutto quello che verrà con la paura; sarà tutto sano e genuino oppure sarà l’ennesima bomba TOXIC che ti porterà in terapia? Nel bene o nel male forse l’amore ti uccide comunque”.

