I Follya sono un gruppo musicale nato a Roma e che è diventato famoso nel 2013, con il nome dei Dear Jack, partecipando ad Amici di Maria De Filippi dove hanno vinto il premio della critica giornalistica e dove sono stati il primo gruppo musicale ad essere ammesso al talent show. Capitanati dalla voce di Alessio Bernabei, sono uno dei gruppi più amati nel nostro paese.

Voce di brani come Morto per te, Caramelle, Domani è un altro film, La pioggia è uno stato d’animo, Non importa di noi fino a Un bacio a mezzanotte e Contatto. Ed oggi i Follya sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 dicembre, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Tuta Spaziale che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano arriva dopo Morto per te (il loro singolo di debutto) e di Tutt’okkei uscito questa estate periodo nel quale sono stati i protagonisti di un tour promozionale in giro per l’Italia. Tuta Spaziale è stata scritta dai Follya ed è stata prodotta insieme ai Room9.

Il gruppo Follya

Il significato di Tuta Spaziale

Tuta Spaziale, il nuovo singolo dei Follya, è una ballad intima in continuo crescendo dove il sentimento che si prova nei confronti della persona amata fa in modo che tutto il resto diventi invisibile e non esista tanto che cantano: “Non ci sono più satelliti a crollare se ci sei tu a guardare”. Vogliono indossare una tuta spaziale per potersi proteggere e per non farsi più del male proprio come fa l’astronauta quando va nello spazio e deve isolarsi dall’ambiente esterno che può diventare pericoloso per il suo corpo. Però se c’è la ragazza amata non si corre nessun pericolo e l’astronave diventa il loro rifugio d’amore come quando si è talmente innamorati che si vive come in una bolla lontano da tutto e da tutti: “E come sempre non usciamo e fuori non piove nemmeno. Fosse per me rimarrei qui per sempre così”.

