I Foo Fighters, la band capeggiata dall’iconico Dave Grohl, lanciano il loro ultimo singolo dal titolo “Shame Shame” e si preparano per tornare ad animare gli stadi di tutto il mondo con le tracce del nuovo album “Medicine At Midnight” (Roswell Records/RCA Records) in uscita il 5 febbraio 2021.

Stanotte la band statunitense ha realizzato un concerto in streaming in diretta dal Roxy di Hollywood per tenere caldi gli animi dei numerosi fan in attesa del ritorno della band sui grandi palcoscenici.

Una parte dei proventi dello spettacolo in streaming è stata devoluta a Sweet Relief, un’organizzazione fondata nel 1993 da Victoria Williams, che fornisce assistenza finanziaria a tutti i musicisti e ai lavoratori dell’industria musicale che stanno lottando per sbarcare il lunario mentre affrontano malattie, disabilità o problemi legati all’età. Sweet Relief fornisce assistenza immediata a chiunque nell’industria musicale sia stato influenzato finanziariamente dall’emergenza sanitaria COVID-19.

Il testo di “Shame Shame” è una denuncia contro la malvagità umana, contro i soprusi e le ingiustizie che noi esseri umani siamo capaci di infliggere ai nostri simili. Le parole sintetizzano una atteggiamento rabbioso e represso che attraverso la musica trova uno sfogo, ed espone la vergogna che si prova quando si ha a che fare con atteggiamenti negativi e deleteri.

Il video ufficiale di “Shame Shame” è stato diretto da Paola Kudacki e interpretato da Dave Grohl e Sofia Boutella, il video racconta in uno splendido bianco e nero l’interpretazione di un sogno ricorrente che ha perseguitato Grohl sin dalla sua infanzia.

“Medicine At Midnight”, prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, e registrato e mixato da Darrell Thorp e Mark “Spike” Stent, uscirà in diversi formati: CD, vinile e streaming.

I Foo Fighters si esibiranno in Italia il 12 giugno 2021 agli I-Days a Milano.

Testo di “Shame Shame”

[Verse 1]

If you want to

I’ll make you feel something real just to bother you

Now I got you

Under my thumb like a drug I will smother you

I’ll be the one

Be the moon

Be the sun

Be the rain in your song

Go and put that record on

If you want to

I’ll be the one

Be the tongue that will swallow you

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

[Chorus]

Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Beneath the mountain of emptiness

Shame, shame, shame, shame

[Verse 2]

Who, what, where, when

Just move along

Nothing wrong

Until we meet again

I’ll be the end

I’ll be the war at your door

Come and let me in

I’ll be the one

Be the moon

Be the sun

Be the rain in your song

Go and put that record on

If you want to

I’ll be the one be the tongue that will swallow you

[Chorus]

Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Beneath the mountain of emptiness

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Beneath the mountain of emptiness

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

Traduzione di “Shame Shame”

[Strofa 1]

Se lo desideri

Ti farò sentire qualcosa di reale solo per infastidirti

Adesso ti ho preso

Sotto il mio pollice come una droga ti soffocherò

Io sarò quello

Sii la luna

Sii il sole

Sii la pioggia nella tua canzone

Vai e metti quel disco

Se lo desideri

Io sarò io

Sii la lingua che ti inghiottirà

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

[Ritornello]

Un’altra scheggia sotto la pelle

Un’altra stagione di solitudine

Ho trovato una ragione e l’ho sepolta

Sotto la montagna del vuoto

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

[Strofa 2]

Chi, cosa, dove, quando

Basta andare avanti

Niente di sbagliato

Fino a quando ci incontriamo di nuovo

Sarò la fine

Sarò la guerra alla tua porta

Vieni e fammi entrare

Io sarò io

Sii la luna

Sii il sole

Sii la pioggia nella tua canzone

Vai e metti quel disco

Se lo desideri

Sarò io la lingua che ti inghiottirà

[Ritornello]

Un’altra scheggia sotto la pelle

Un’altra stagione di solitudine

Ho trovato una ragione e l’ho sepolta

Sotto la montagna del vuoto

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Un’altra scheggia sotto la pelle

Un’altra stagione di solitudine

Ho trovato una ragione e l’ho sepolta

Sotto la montagna del vuoto

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna