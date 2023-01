I Foo Fighters sono un gruppo musicale rock degli Stati Uniti, sono nati artisticamente a Seattle nel 1994. Senza ombra di dubbio, sono tra le band più amate nel mondo della musica internazionale. Molto amati dal pubblico e dalla critica tanto che hanno ottenuto numerosi premi durante la loro carriera, ma sono stati anche protagonisti di brani di successo come Everlong, Learn to Fly, My Hero, Times Like These, Best of You, All My Life, Monkey Wrech fino a These Days, Run e Waiting on a War.

La band purtroppo ha subito una battuta d’arresto lo scorso anno quando, nel mese di marzo, Taylor Hawkins è stato trovato morto in seguito ad un infarto mentre si trovava nel suo hotel di Bogotà nell’attesa di esibirsi insieme al suo gruppo al Festival Estereo Picnic. Un evento che, ovviamente, ha scosso i Foo Fighters e tutti i loro fan poiché si trattava della morte prematura del batterista, venuto a mancare a soli 50 anni. Da qui la decisione dei Foo Fighters si prendersi un periodo di pausa. Ma ora anno nuovo, vita nuova come si suol dire quindi è arrivato il momento di voltare pagina. Anche se questo, ovviamente, non vuol dire che sono pronti a dimenticare il loro amico. Al contrario, sono pronti per tornare come gruppo proprio per onorare la memoria di Taylor Hawkins. Ad annunciarlo è stata la band stessa tramite un annuncio sui loro profili social:

“Mentre diciamo addio al più difficile e tragico anno che la nostra band abbia mai conosciuto, ci viene in mente quanto siamo riconoscenti per le persone che abbiamo amato e che amiamo per le persone care che non sono più con noi. I Foo Fighters si sono formati 27 anni fa per rappresentare il potere curativo della musica e la vita che va avanti. Negli ultimi 27 anni i nostri fan hanno costruito una comunità mondiale, un devoto sistema di supporto che ci ha aiutato a superare insieme i momenti più bui. Un luogo dove condividere la nostra gioia ed il nostro dolore, le nostre speranze e le nostre paure, e dove unirci in un coro di vita insieme attraverso la musica”.

I membri dei Foo Fighters

E poi ovviamente non può mancar un ricordo dell’amico scomparso, sempre presente nei loro pensieri e nei loro cuori:

“Senza Taylor non saremmo mai diventati la band che eravamo e senza Taylor sappiamo che saremo in futuro una band diversa. Sappiamo che voi fan avevate un grande affetto per Taylor, tanto quanto lui per voi. E sappiamo che presto ci rivedremo e ci rivedremo presto, lui sarà con lo spirito insieme a noi ogni notte”.

Inutile dirlo, queste parole sono state accolte con entusiasmo dai loro fan, felici di poter rendere omaggio a Taylor Hawkins in questo modo. Si sa, la vita va avanti ed è giusto proseguire anche per la sua memoria. E soprattutto possono tirare un sospiro di sollievo perché in tutti questi mesi i fan hanno avuto paura che i Foo Fighters non sarebbero tornati ad esibirsi, ed invece per loro questo 2023 inizia nel migliore dei modi.

E tu sei un fan dei Foo Fighters? Condividi la decisione di tornare ad esibirsi dopo la morte di Taylor Hawkins? Ti aspettiamo nei commenti!