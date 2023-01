È già passato un po’ di tempo da quando abbiamo lasciato il florido regno di Britannia e abbiamo salutato i grandi eroi che lo hanno salvato: “The seven deadly sins“, serie manga di successo poi trasposta in un anime da 5 stagioni, è infatti terminata nella primavera del 2020.

Solo un anno dopo, tuttavia, l’autore del manga sui sette peccati capitali, tale Nakaba Suzuki, è tornato a deliziare i fan con una nuova raccolta di scritti, intitolata “Four knights of the Apocalypse” ed incentrata sul giovane e un po’ scavezzacollo Percival, il quale, dopo essersi reso conto con suo enorme shock di essere destinato a ricoprire il ruolo di uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse, individui pericolosi e inquietanti che secondo un’antica profezia saranno la causa della fine del mondo, parte per un’avventura alla volta di Camelot, con lo scopo di trovare gli altri tre cavalieri.

Un viaggio, il suo, che si rivelerà denso di ostacoli e minacce, ma che lo porterà anche a conoscere nuovi alleati e amici fidati… tra cui anche qualche personaggio della serie madre.

“Four knights of the Apocalypse” ha già riscontrato molto successo, nonostante in Italia siano usciti ancora solo 6 volumi (l’arrivo del settimo è previsto per febbraio), complice forse, tra le altre cose, la nostalgia provata per “The seven deadly sins” e per i protagonisti che l’hanno reso famoso, motivo per cui è stata presa decisione di trasporre anche questa nuova serie manga in un anime.

Sarà prodotto dalla Telecom Animation Film (e dunque non dalla A-1 Pictures e dallo Studio DEEN, che invece si sono occupati della realizzazione di “The seven deadly sins“), ed il suo rilascio è ad ora previsto per la stagione autunnale del 2023.

Vi lasciamo intanto di seguito il primo teaser trailer ufficiale della serie animata:

In esso, interamente in linga giapponese, possiamo dare un primo sguardo a Percival, che non si discosta molto dal nostro caro, vecchio Meliodas (nel manga del resto molti personaggi, graficamente parlando, assomigliano tantissimo a quelli della serie principale), e ci vengono anche mostrati i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse.

–

Voi state leggendo questo manga? Vi sta piacendo? Siete curiosi di vederne la trasposizione animata? Fateci sapere le vostri opinioni nei commenti!