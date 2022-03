Francesca Michielin è una cantante di Bassano Del Grappa (VI) classe 1995. In poco tempo, è diventata una delle voci italiane più amate nel nostro paese ed anche all’estero grazie a brani dal calibro di Chiamami per nome, L’amore non esiste, Nessun grado di separazione, Io non abito al mare o Distratto per citarne alcuni.

Durante l’ultimo Festival di Sanremo, ha dimostrato, ancora una volta, il suo talento ed il suo essere ecclettica poiché ha debuttato come direttrice d’orchestra per accompagnare Emma Marrone durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston e poi, insieme, hanno stupito il pubblico con la cover Hit Me Baby One More Time. La Michielin oggi, venerdì 11 marzo, torna protagonista sulla scena musicale debuttando in un duetto con Hu, cantautrice di Fermo classe 1994, sulle note del singolo Guai disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme streaming musicali. Guai è la sesta traccia che fa parte dell’album Numeri Primi. A proposito della collaborazione con la Michielin, Hu rivela:

“Francesca è entrata nel viaggio del disco. Non volevo un featuring e basta, ma qualcuno che capisse ciò che stavo facendo. E lei è stata perfetta”.

La cantante Francesca Michielin

Il significato di Guai

Guai è una canzone che, come racconta Hu, è nata in fretta, in circa dieci minuti, ma la cantautrice non riusciva a trovarle la degna conclusione: dopo ben quattro ore non riusciva a concludere nulla. Era settembre, sentiva la mancanza della sua compagna e non stava molto bene, la canzone parla proprio di questo: “Se mi manchi faccio guai”. Poi ha deciso di chiedere aiuto a Francesca Michielin che le ha inviato la strofa finale ed era perfetta, le due si sono incontrate ed, in due ore, hanno registrato il brano in studio. Hu a proposito di Guai afferma che:

“C’è una mega coda strumentale che è una particolarità di tutto questo album. Perché c’è tanta elettronica ma ci sono anche strumenti suonati come basso, chitarra, contrabbasso, batteria. È un tributo anche ai Sigur Rós con questi chitarroni riverberati che esplodono. Dalla dubstep a loro”.

