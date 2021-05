Il palinsesto dell’estate 2021 continua a riempirsi con nuovi concerti. Superati i dubbi iniziali, si è deciso di provare a ripartire sempre rispettando le regole in vigore nel nostro paese, utilizzando le mascherine e mantenendo il distanziamento sociale al fine di evitare un incremento di contagi. La possibilità di tornare ad una parvenza di normalità vi è proprio grazie ai concerti che questa estate andranno in scena nella nostra penisola.

Ovviamente non saranno i grandi concerti a cui siamo abituati, purtroppo per quelli è necessario aspettare ancora un po’, ma comunque gli eventi live sono pronti a tornare protagonisti, a far ballare ed a far cantare il pubblico. Giorno dopo giorno, la lista degli artisti che andranno in scena con il loro tour aumenta ed oggi si aggiunge anche Francesca Michielin. Dopo il successo al Festival di Sanremo con il brano Chiamami per nome in coppia con Fedez che si è aggiudicato il secondo posto, ora è la volta di Live – Fuori Dagli Spazi, il suo tour estivo. A rivelare le date dei concerti è stata la cantante stessa:

08 luglio – Marostica Summer Festival – Marostica (VI)

15 luglio – Porto Vecchio – Trieste

17 luglio – Reload Sound Festival – Biella

18 luglio – Wow Music Festival – Como

20 luglio – Sequoie Music Park – Bologna

24 luglio – Musicastelle Outdoor – La Thuile (AO)

30 luglio – Fortezza delle Verrucole – San Romano in Garfagnana (LU)

22 agosto – Forca Canapine – Norcia (PG)

26 agosto – Piazza del Castello Aragonese – Reggio Calabria

11 settembre – Festival della Bellezza – Verona

Due concerti andranno in scena al tramonto, ovvero quello di Trieste e di Como, mentre altri due saranno in alta quota, ovvero quello di La Thuile e di Norcia. Sarà l’occasione perfetta per cantare insieme alla cantante di Bassano del Grappa i suoi successi di sempre, ma anche i suoi ultimi brani inclusi nel disco Feat (Fuori Dagli Spazi) uscito lo scorso 5 marzo. Ed intanto Francesca Michielin si prepara per diventare la protagonista dell’estate con il singolo Cinema, in coppia con Samuel e che ha tutte le carte in regola per essere un vero e proprio tormentone.

Ed a te piace Francesca Michielin? Parteciperai ad uno dei suoi concerti questa estate? Ti aspettiamo nei commenti!