Ormai sembrava che tutto fosse tornato alla normalità. Seppure con le dovute precauzioni, da questa estate siamo tornati a vivere la gioia di assistere ad un concerto dal vivo in compagnia del pubblico. Eppure, come sempre nella vita, è necessario fare i conti con dei contrattempi senza dimenticarci che continuiamo a vivere in uno stato di emergenza dove il vero padrone è il Covid ed è proprio il Covid a farla da protagonista ed a cambiare i nostri piani. Lo sa bene Francesca Michielin. La cantante di Bassano del Grappa, classe 1995, che in questi giorni era in scena con il suo Fuori dagli spazi LIVE in giro per il nostro paese e che purtroppo ha dovuto fermarsi.

Francesca Michielin cancella alcune date del Fuori dagli spazi LIVE

Un componente dello staff di Francesca Michielin, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e, di conseguenza, il tour della cantante subirà uno stop forzato. Ad annunciarlo è stata la stessa Michielin tramite i suoi social network promettendo però ai suoi fan che il suo entourage è già al lavoro per cercare di recuperare le date che salteranno in questi giorni. Ovviamente non per tutte sarà possibile un recupero poiché Francesca Michielin avrebbe dovuto partecipare ad alcuni Festival musicali che andranno comunque in scena senza la sua esibizione. Al momento, i concerti annullati sono quelli di questa sera a L’Aquila, quello di venerdì 10 settembre a Fai della Paganella (TN), quello dell’11 settembre a Verona e del 15 settembre a Firenze. Il pubblico è ovviamente dispiaciuto poiché molti di loro attendevano con ansia la sera del concerto, ma la cosa che interessa maggiormente è che il membro dello staff stia bene ed anche tutte le persone che sono state a contatto con lui.

Primo piano della cantante Francesca Michielin

La confessione di Francesca Michielin

Solo pochi giorni fa, Francesca Michielin ha sorpreso i suoi fan con una confessione inaspettata rivelando che, fin dalla più giovane età, la sua è stata una vita dedita allo studio ed al lavoro con poco svago tanto che non partecipava alle gite di classe e con il sabato sera dedicato alla versioni di latino. A soli 20 anni la cantante ha attraversato un momento difficile poiché non sopportava più una vita piena di doveri lavorativi. Grazie all’aiuto di uno psicologo ha incanalato la rabbia nella musica ed oggi ha trovato il giusto svago nello sport che pratica almeno 3 volte alla settimana e che le permette di sentirsi bene sia a livello fisico, ma anche a livello mentale.

Ed a te piace Francesca Michielin? Hai assistito o assisterai ad una delle date del suo Fuori dagli spazi LIVE? Ti aspettiamo nei commenti!