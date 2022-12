Francesco Gabbani è un cantautore di Carrara classe 1982. Protagonista di una carriera in ascesa che lo ha portato a vincere per ben due volte il Festival di Sanremo: la prima volta con il brano Amen nella categoria delle Nuove Proposte (nel 2016), mentre l’anno successivo è arrivato sul gradino più alto del podio tra i Big con la canzone Occidentali’s Karma che, ancora oggi, è una delle canzoni più cantate da tutti, e che gli ha permesso di arrivare al sesto posto all’Eurovision Song Contest 2017.

Voce di brani come Eternamente Ora, Tra le granite e le granate, La mia versione dei ricordi, Viceversa, Il sudore ci appiccica, La rete fino ai più recenti Volevamo solo essere felici e Peace & Love per citarne alcuni. Ed oggi Francesco Gabbani torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 9 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Natale Tanto Vale che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming, brano scritto da Gabbani con la collaborazione di Pacifico. Nel frattempo, è uscito contemporaneamente anche il video ufficiale del singolo nato da un’idea dello stesso Gabbani e che vede alla regia Fabio Capalbo (già al suo fianco nel videoclip di Viceversa) e che è ambientato nel nuovo Palaghiaccio di Varese.

Il cantante Francesco Gabbani

Il significato di Natale Tanto Vale

Natale Tanto Vale, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, è un brano natalizio dal sapore malinconico. Ci fa capire che non per tutti il periodo di Natale è qualcosa di bello e di positivo. Certo, ci sono le luci, le musiche, i regali, i pranzi con la famiglia ed un ambiente magico, ma purtroppo non tutti riescono a vivere queste festività con la giusta spensieratezza ed, al contrario, in questi giorni in loro prevalgono solo la malinconia e la tristezza però devono comunque far finta di niente e partecipare ai riti natalizi per il quieto vivere sociale. A proposito del brano, Gabbani afferma che:

“Natale tanto vale è una canzone “atipicamente” natalizia. Io e Pacifico abbiamo provato a raccontare “the dark side of Christmas”. Un Natale visto dall’angolazione di chi lo vive come una ricorrenza, a chiamata obbligatoria, che per quieto vivere sociale è obbligato ad osservare, ma che in realtà diventa un amplificatore di sofferenze interiori, spesso legate alle mancate sinergie con il nucleo familiare che, proprio il Natele, ci costringe ad incontrare, talvolta in modo ipocrita. Se c’è chi vive il Natale con la magica euforia affettiva che lo contraddistingue… ecco questa canzone è dedicata a tutti gli altri”.

Nel frattempo, Francesco Gabbani è pronto per salutare il 2022 che è stato, senza dubbio, un anno pieno di successi e novità tanto che ha debuttato anche nei panni di attore nel film La donna per me, ma ha anche condotto Ci vuole un fiore, il primo show green della tv italiana su Rai 1. Per quanto riguarda, invece, il punto di vista musicale si è confermato uno dei cantanti più amati con un tour estivo che l’ha portato in giro per l’Italia.

E tu sei un fan di Francesco Gabbani? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Natale Tanto Vale? Ti aspettiamo nei commenti!