Francesco Renga, cantante di Udine classe 1968, è senza ombra di dubbio uno dei nomi del panorama della musica italiana più amato. È riuscito a conquistare diverse volte il palco dell’Ariston: la prima con il Festival di Sanremo 1991, insieme ai Timoria, con la canzone L’uomo che ride per la sezione giovani tornandoci poi, dieci anni dopo, come solista con il singolo Raccontami..

Nel 2002 arriva alla categoria Big con il brano Tracce di te, mentre nel 2005 conquista la vittoria sulle note di Angelo. Lo ritroviamo al Festival di Sanremo 2009 con Uomo senza età e nel 2012 con La tua bellezza. Nel 2014 è la volta di A un isolato da te e di Vivendo adesso ed, infine, nel 2019 con la canzone Aspetto che torni. Il 2021 segna il suo ritorno a Sanremo con il brano Quando trovo te, scritto con Roberto Casalino e Dario Faini. È lo stesso Francesco Renga a presentare la sua canzone a Sky:

“Racconta di un uomo che cammina per strada in preda ad una frustrazione esistenziale che lo porta a ricordarsi di qualcosa che aveva nascosto. Ci sono ricordi custoditi nell’anima per proteggerli dalla frenesia della nostra esistenza. La normalità coincide con la nostra felicità: lo sguardo dei figli, il profumo di casa e della cucina, lo sguardo di chi è al nostro fianco. Spesso le nascondiamo per non depauperarle con la quotidianità”.

Il cantante Francesco Renga

Quello di quest’anno sarà un Festival di Sanremo diverso, senza pubblico e per Renga questo è molto limitante poiché non si avrà la possibilità di avere un feedback immediato, ma resterà comunque un’esperienza unica e che entrerà nella storia della musica italiana: lui, da parte sua, è pronto a dare il massimo. Inoltre, stando a quanto rivela, entro la fine dell’anno potrebbe arrivare un nuovo album ed i suoi fan non aspettano altro.

