Da una parte, Francesco Renga che è un cantante di Udine classe 1968. Dopo aver fatto parte dei Timoria decide di intraprendere la carriera da solista che si rivela essere molto proficua, soprattutto dopo aver ottenuto la vittoria nel 2005 del Festival di Sanremo con il brano Angelo. Voce di canzoni come Il mio giorno più bello nel mondo, Quando trovo te, Guardami Amore, Era una vita che ti stavo aspettando, Mille Errori, Vivendo Adesso, Nuova luce fino a L’odore del Caffè ed Aspetto che torni per citarne alcune.

Dall’altra parte, invece, Nek che è un’altra grande voce del mondo della musica italiana e non solo. Cantautore di Sassuolo (Modena) classe 1972 che, nel corso della sua carriera, è arrivato a vendere oltre 10 milioni di dischi. Voce di brani come Laura non c’è, Lascia che io sia, Almeno stavolta, Uno di questi giorni, La voglia che non vorrei, E da qui, Unici fino a La Storia del Mondo e Se una regola c’è per citarne alcuni. I due hanno già collaborato insieme nel 2018 quando, insieme a Max Pezzali, hanno pubblicato un album con i loro più grandi successi interpretati a tre voci e poi hanno intrapreso un tour in giro per l’Italia. Ed ora Francesco Renga e Nek sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musica. Oggi, venerdì 9 giugno, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Il solito lido che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone è stata scritta e composta dallo stesso Renga con Davide Sartore e Diego Ceccon, mentre è stato prodotto da Nek, Enrico Brun e Marco Paganelli.

Il significato de Il solito lido

Il solito lido, il nuovo singolo di Francesco Renga e Nek, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni di questa stagione estiva. A tal proposito, i due artisti rivelano che:

I cantanti Francesco Renga e Nek

“Il Solito Lido racconta la disillusione e il disincanto di una generazione, la nostra e lo fa con l’ironia di chi sa che la vita va sempre vissuta alla ricerca della felicità, affrontata col sorriso e con il cinismo garbato di chi ha gli strumenti per poterlo fare, perché molte cose sono già successe e molti colpi li abbiamo già parati. “E cammino a passo lento verso la fine del mondo… con la camicia e l’infradito” sono la rappresentazione plastica del momento che ognuno di noi sta vivendo”.

Nel frattempo, Francesco Renga e Nek sono pronti per un’estate in giro per l’Italia con concerti che inizieranno il 2 luglio alla Cava dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma per poi proseguire dando spazio a molte città italiane. Due eventi su tutti, soprattutto, sono pronti a rendere felici i fan ovvero l’Arena di Verona il 5 settembre ed il Mediolanum Forum di Assago il 7 ottobre.

E tu sei un fan di Francesco Renga e Nek? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Il solito lido? Ti aspettiamo nei commenti!