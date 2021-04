C’è finalmente una data di uscita per Freaks Out, il secondo attesissimo film di Gabriele Mainetti, che il 28 ottobre 2021 torna sul grande schermo, dopo l’indiscutibile successo di Lo chiamavano Jeeg Robot. Il film aveva già avuto una lunga gestazione, dato che la post-produzione aveva richiesto dei tempi di lavorazione molto importanti e quindi lunghi. In più l’uscita, originariamente fissata per il dicembre del 2020, era stata posticipata a causa della pandemia. Ora finalmente la 01 Distribution, che si occuperà appunto di distribuire il film, ha dato una nuova data di uscita nelle sale e speriamo che il 28 ottobre sia davvero quella definitiva.

La trama di Freaks Out

Il poster di Freaks Out

Il film ha un’ambientazione storica, infatti la storia si svolge nella Roma del 1943, in pieno conflitto mondiale, sotto l’occupazione nazista della città eterna. I protagonisti sono quattro freak, appunto, quattro “fenomeni da baraccone” che lavorano nel circo di Israel. Israel, interpretato da Giorgio Tirabassi, è per i quattro ragazzi una guida, una figura quasi paterna: per questo quando scompare improvvisamente, i quattro amici si sentono persi e non sanno cosa fare. Tra pallottole, granate, bombardamenti, distruzione e super poteri, cercheranno di fuggire da Roma e trovare salvezza.

Oltre a Tirabassi, nel cast troviamo Pietro Castellitto (Cencio), Aurora Giovinazzo (Matilde), Claudio Santamaria (Fulvio) che ritorna a lavorare con Mainetti dopo essere stato protagonista in Lo chiamavano Jeeg Robot e Giancarlo Martini (Mario).

Perchè Freaks Out è così importante

Come già detto, per la pellicola di Gabriele Mainetti c’è grandissima attesa. Si tratta infatti di un progetto molto ambizioso per il cinema italiano e il budget elevatissimo (soprattuto rispetto agli standard del nostro cinema) che si aggira intorno ai 12 milioni di euro, lo conferma. Freaks Out poi è stato definito dagli addetti al settore come un vero e proprio colossal: è un film imponente, in costume, ricco di effetti speciali.

Il film di Mainetti appartiene inoltre al genere fantastico, che non fa parte della nostra cultura cinematografica, anche se va riconosciuto che negli ultimi anni sono diversi i registi che si sono cimentati nel genere con ottimi risultati, citando come ultimo in ordine di tempo Zero, la serie ora in onda su Netflix.

Se Lo chiamavano Jeeg Robot, lungometraggio d’esordio di Mainetti, è stato un successo imprevisto al botteghino, divenendo un piccolo caso nel panorama cinematografico italiano e un film culto per molti, con Freaks Out tutti gli occhi sono puntati sul regista e sulla sua nuova opera e le aspettative sono altissime.

Sarà dura attendere, ma almeno abbiamo finalmente davanti una data di uscita e Freaks Out sarà nelle sale il 28 ottobre 2021.

Anche tu sei in febbrile attesa per questo film? Facci sapere nei commenti cosa ti aspetti da Freaks Out!