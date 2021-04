A pochi giorni dalla pubblicazione negli Stati Uniti, il libro Meet Me In Another Life di Catriona Silvey si apprest già a diventare film. Ad averne comprato i diritti in veste di produttrice è stata Gal Gadot, l’attrice di Wonder Woman che sta vivendo un vero e proprio momento d’oro ad Hollywood, come l’attrice più cercata e pagata.

Per il film Meet Me In Another Life, che ancora non ha nomi per quanto riguarda l’adattamento e la regia, Gal Gadot vestirà anche i panni della protagonista.

La storia è incredibilmente romantica, e non vediamo l’ora di poter vedere la Gadot impegnata in un ruolo diverso da quelli che le abbiamo visto interpretare fino ad ora.

La trama di Meet Me In Another Life

La storia ha come protagonisti Thora e Santi, un uomo e una donna che s’incontrano in un paese straniero e subito si riconoscono come anime gemelle, due persone destinate a restare insieme per sempre. Ben presto però un tragico evento interrompe la loro relazione.

Nonostante ciò, i due si incontrano nuovamente, più e più volte, in un intreccio sempre diverso di vite e di destini, ritrovandosi come amanti, amici, semplici conoscenti e così via. Un susseguirsi di incontri che chiariscono sin da subito che il destino dei due protagonisti è quello di dover per forza condividere la vita. Riusciranno, grazie a sprazzi di memoria, a riconoscersi e bloccare questo ciclo di “rinascite” per poter vivere appieno il loro rapporto?

Una storia veramente romanticissima, calata in un contesto fantascientifico di grande impatto.

Chi di noi, infatti, non ha mai fantasticato sull’eventualità di aver avuto vite precedenti? E se davvero così fosse, non sarebbe bellissimo poter ritrovare sempre l’unica e sola anima gemella?

Per il momento non abbiamo altre informazioni sul film, ma siamo molto curiosi di saperne di più.

E tu cosa ne pensi di Meet Me In Another Life? Lascia un commento se anche tu non vedi l’ora di vedere Gal Gadot in questo film.