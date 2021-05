Quando su Joss Whedon si era scatenata la tempesta dopo le dichiarazioni di Ray Fisher, cui avevano fatto seguito a cascata quelle degli attori del cast di Buffy L’Ammazzavampiri, Gal Gadot aveva manifestato la sua solidarietà verso Fisher e si era limitata a dichiarare laconicamente che sul set c’erano state situazioni che non erano state tra le migliori nella sua esperienza, ma che le aveva risolte sul momento riportando i fatti ai superiori. Ora però, in un’intervista con un’emittente israeliana, l’attrice è tornata sull’argomento e ha fornito ulteriori dettagli che spiegano meglio – e confermano – l’atmosfera pessima che regnava sul set di Justice League di Whedon.

Joss Whedon durante un Comic Con

Gal Gadot, che aveva una parte di tutto rilievo sul set di Justice League nel ruolo ormai iconico di Wonder Woman, ha dichiarato testualmente di essere stata minacciata da Whedon. Secondo l’attrice, Whedon avrebbe perso le staffe a seguito della sua reticenza nel voler recitare alcune battute di un dialogo scritto proprio da lui. A quel punto il produttore avrebbe minacciato la Gadot che, sa avesse fatto qualcosa, avrebbe rovinato la sua carriera. Nello scontro tra i due, sarebbe stata coinvolta anche la regista di Wonder Woman Patty Jenkins, a sua volta oggetto di insulti da parte di Whedon. Per fortuna Wonder Woman, dimostrando di essere tale anche sotto il costume, non si è fatta mettere i piedi in testa e ha riportato il tutto ai superiori.

Non è un segreto che la Warner Bros. abbia aperto un’inchiesta interna per chiarire i fatti, capire cosa sia davvero successo sul set e stabilire le responsabilità. Tuttavia, per il momento il tutto si è concluso con una dichiarazione in cui la major dichiara di aver preso dei provvedimenti, senza specificare quali e verso chi.

Quando Ray Fisher per la prima volta accusò Joss Whedon di aver creato un’atmosfera pessima sul set del film Justice League, nessuno aveva ben capito la portata delle accuse che l’attore avevo mosso al celebre produttore e regista, uno dei nomi più pesanti di Hollywood. Ma poi le accuse hanno preso una forma sempre più precisa e sono state avvalorate anche grazie alla presa di posizione e al supporto di star come Gal Gadot, che solo ora rivela in dettaglio come il metodo di Joss Whedon fosse coercitivo e poco professionale. Tra maltrattamenti verso gli attori, i membri della troupe e minacce varie, Joss Whedon sta regalando al mondo l’immagine di un uomo in preda ai deliri di onnipotenza più sfrenati.

E tu cosa ne pensi del fatto che Gal Gadot sia stata minacciata da Joss Whedon? Pensi che il suo comportamento sia stato corretto o non avrebbe dovuto divulgare quanto accaduto? Faccelo sapere nei commenti.