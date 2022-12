Nengo Flow, pseudonimo di Edwin Lureano Rosa Vazquez Ortiz nella giornata di ieri, 22 Dicembre 2022, ha presentato in anteprima il videoclip della sua nuova canzone “Gato de Noche”, una collaborazione che esegue con il famoso rapper portoricano Bad Bunny.

La prima di “Gato de Noche” è avvenuta su YouTube, dove ha già raggiunto più di 175.000 Mi piace in sole sei ore.

“Finire l’anno con questa gemma”, “Bad Bunny è una leggenda” e “Bad Bunny e Ñengo non mancano mai”, questi sono alcuni dei commenti ricevuti dalla canzone.

Questa non è l’unica collaborazione tra gli artisti, i cantanti infatti, hanno già lavorato insieme in altre canzoni come “Safaera”, “Que malo” e “Hoy”.

È stato poi lo stesso Bad Bunny a promuovere la prima di questa canzone, che promette di diventare una vera hit.

Il significato di “Gato de Noche” di Nengo Flow

“Gato de Noche” è una canzone sexy che parla dell’essere l’amante segreto di una ragazza che ha già un uomo.

Nel testo, Ñengo Flow e Bad Bunny cantano con orgoglio di come lei possa dedicare i giorni al suo uomo, ma loro passeranno la notte insieme a lei.

La canzone è diventata immediatamente virale per il suo ritmo orecchiabile e l’atmosfera natalizia del video ufficial che inizia proprio facendo riferimento al Natale, per poi spostarsi in un ambiente più urbano, dove si vedono gli artisti cantare a ritmo di reggaeton.

La traduzione di “Gato de Noche” di Nengo Flow

Ti ama, ti adora, fa tutto per te.

Ma tu sei un diavolo che è pazzo di me

ti piace male

Vai a sparare con me, oh-oh

i capelli ti tiravano

ti benedico

Anche se sei un peccato, eh

Andrò all’inferno se sono ancora dietro a quei pantaloncini

Sto arrivando

Oggi ti cercherò dopo le dodici

Voglio già mangiarti e ripetere tutte le pose

Devi nasconderti e fingere di non conoscermi

Passa la giornata con lui, io sono il tuo gatto di notte

Oggi ti cercherò dopo le dodici

Voglio già mangiarti e ripetere tutte le pose

Devi nasconderti e fingere di non conoscermi

Passa la giornata con lui, io sono il tuo gatto di notte

Io canto ‘e bellaca, che totó ti martellerà

Nel Can-Am ti cercherò

Mettiti a quattro zampe, donna, quel culo ti succhierà

Pazzesco a venire, ma aspetterò che tu venga prima

Sì, sei un hijaeputa, ti piacciono i banditi

Pazzo con il mio bug e pazzo per fare soldi

Questa è Real G4 Life e tu stai ascoltando il reale

Zitto, nessuno l’ha scoperto

Quella culotte è alterata

Non credo nell’amore e mi ha innamorato

e mi ha innamorato

Sì, quei cortometraggi sono alterati (Ben premuto)

Piccola, ce l’hai per me (incontrollato)

Ho il miele dove vado hakeao

Oggi ti cercherò dopo le dodici

Voglio già mangiarti e ripetere tutte le pose

Devi nasconderti e fingere di non conoscermi

Passa la giornata con lui, io sono il tuo gatto di notte

si si

Sei il mio pazzo e oggi hai la terapia

Se non lo metto dentro, si arrabbia

Posso avere più di vent’anni

Ma tu sei la mia bichota, sei la mia sicaria

Tanti pesci nel mare

E io con te nella boccia dei pesci potendo stare con chiunque

Ieri sera c’era champagne nella vasca da bagno

Oggi ci sono quattro bottiglie di vino

E la terza volta è venuto

Se quel bastardo te lo chiede

Digli che è stato il destino

Questo ti ha messo su quattro e sciolto davanti a me

Il mio insetto non ha paura, ma si nasconde

Dentro di te

E poi non è tornato, ma ho mentito

Ne ho appena messo un altro e me ne sono pentito

Perché non hai provato quello che ho provato io con te

eh-eh-eh

Le notti sono noiose senza di te

Perfumao Louis Vuitton intero ho vestito

Premilo, invia il PIN

Che oggi ti vengo a cercare dopo le dodici

Voglio già mangiarti e ripetere tutte le pose

Devi nasconderti e fingere di non conoscermi

Passa la giornata con lui, io sono il tuo gatto di notte

E tu, hai già ascoltato “Gato de Noche” di Nengo Flow? Lascia un commento!