Flavio Bruno Pardini, meglio conosciuto come Gazzelle, ha all’attivo 19 dischi di platino e 28 dischi d’oro grazie a brani di successo come Una Canzone Che Non So, Vita Paranoica, Ora che ti guardo bene, Scintille, Me o le mie canzoni? per citarne alcuni. Successi che lo hanno fatto diventare uno dei più importanti cantautori contemporanei. La sua musica arriva dritta al cuore del pubblico ed è in grado di far emozionare sempre.

Oggi, venerdì 12 novembre, torna sulla scena musicale con il brano Fottuta Canzone in rotazione alle radio e sulle piattaforme di streaming musicale. La canzone è stata presentata in anteprima sul palco del terzo live show di XF2021 e segue Tuttecose, l’ultimo brano di successo che lo ha visto in coppia con Mara Mattei. Reduce da un grande successo con il suo tour estivo, è pronto a tornare nei palazzetti italiani ad inizio del nuovo anno per poter far ascoltare ai suoi fan il nuovo brano, in attesa dell’uscita di un nuovo album, atteso con ansia dal suo pubblico.

Il cantante Gazzelle sul palco

Il significato di Fottuta Canzone

Fottuta Canzone è un brano in grado di farci sognare ad occhi aperti e soprattutto un brano in grado di farci immedesimare nelle sue strofe. Un brano pop punk da ascoltare a tutto volume che racconta di una vita difficile dove non ci si dimentica quanto il mondo sia brutto e che “sto bene solo quando dormo”. Sul palco di X Factor, gli è stato chiesto come è nata la nuova canzone e lui stesso lo ha spiegato affermando che:

“In un momento in cui ero un pò arrabbiato, era un periodo complicato che ho tradotto e trasformato in musica”.

E tu hai già sentito il brano Fottuta Canzone? Cosa ne pensi? Andrai ad uno dei concerti di Gazzelle nel 2022? Ti aspettiamo nei commenti!