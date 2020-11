A sorpresa Gazzelle ha pubblicano un nuovo brano: ascolta Lacri-Ma

Gazzelle ha regalato al pubblico un nuovo brano, “Lacri-ma“, e lo ha fatto annunciandone l’uscita solo poche ore prima della sua effettiva disponibilità. Il brano va a seguire il successo di “Destri” e soprattutto arriva a tre giorni di distanza dal nuovo singolo.

Questo venerdì 13 novembre uscirà infatti “Scusa” che il cantautore ha presentato a fine ottobre. Tutto questo andrà a comporre un album di cui non si hanno pero’ ancora informazioni. Lo stesso Gazzelle ha dichiarato di essere ancora al lavoro. “Scrivo seguendo le intermittenze del cuore” ha detto, e sebbene il progetto abbia già un’impronta ben definita non si sa per quando sarà prevista la sua uscita.

Un testo particolare quello di “Lacri-ma“, nel quale ogni sillaba finale viene utilizzata per costruire la parola successiva. “Perderti dentro la piog-già sono le otto di se-raccontami cosa volevi / Vivere non è poi male / Se ti sai asciugare” canta nel brano.

Gazzelle si riconferma uno dei cantautori più talentuosi e apprezzati del momento. Il pubblico sembra non stancarsi mai della sua capacità di riporre in musica quasi delle pagine di diario personale nel quale è facile immergersi e riconoscersi.

Il nuovo album andrà a seguire “Punk“, rilasciato nel 2018, e rappresenterà il suo terzo progetto discografico. Da allora Gazzelle ha continuato a far ascoltare al pubblico una serie di singoli mentre si occupava della composizione del nuovo album. Per i suoi fan un periodo davvero ricco di belle notizie, come quella delle date del suo tour riconfermate per il 2021.

Il cantautore sarà al Milano Summer Festival e a Roma la prossima estate, se la situazione legata all’emergenza sanitaria lo permetterà. I biglietti già acquistati continueranno a valere mentre chi dovesse essere interessato all’acquisto potrà farlo QUI.

In attesa di poterlo rivedere dal vivo continuiamo a goderci la sua musica. Avete giò avuto modo di ascoltare il nuovo brano? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Testo di Lacri-ma di Gazzelle

Mentre ti scende una lacri-ma non sai da dove vie-nerissimi gli occhi si sporca-non è come pensavi te

E ti fa un po’ male

Tutto si sposta, si muo-veloce come un uraga-non c’ero

Ti chiedo scusa

E non sapevo bene com’era

E mi fa un po’ male

Guarda che bella giorna-t’avrei tenuto vici-non potevo capi-respirami addosso ancora un po’ ti prego

Non riesco a mangiare



Mentre cammini per stra-da sola come un’astrona-verissima in mezzo alle stel-le mani tue sembrano fiumi

Che portano al mare

Perderti dentro la piog-già sono le otto di se-raccontami cosa volevi

Vivere non è poi male

Se ti sai asciugare

Guarda che bella giorna-t’avrei tenuto vici-non potevo capi-respirami addosso ancora un po’, ti prego

Non riesco a mangiare

Guarda che bella giorna-t’avrei tenuto vici-non potevo capi-respirami addosso ancora un po’, ti prego

Non riesco a mangiare