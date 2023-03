Flavio Bruno Pardini, da tutti noi conosciuto semplicemente come Gazzelle, è un cantautore di Roma classe 1989. All’età di 22 anni inizia a suonare in alcuni locali della sua città natale usando, però, il suo vero nome salvo poi, nel 2016, decidere di utilizzare lo pseudonimo con cui lo conosciamo oggi.

Nel 2018 partecipa al concerto del 1 maggio a Roma, mentre a giugno pubblica il singolo Super Martina insieme a Lorenzo Fragola. Da quel momento è un susseguirsi di successi per il giovane che è voce di brani come Destri, Non sei tu, Vita paranoia, Ora che ti guardo bene, Sayonara, Meglio così, Coprimi le spalle fino a Quella te e Me o le mie canzoni? Ed oggi Gazzelle torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Idem che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Un brano che, la scorsa settimana, è stato anticipato in un modo inedito ed originale: la città di Milano, infatti, si è riempita di fogli con due domande: “Se tornassero i tirannosauri?” e “E se il mondo finisse domani?”. Un evento che ha attirato tantissimo l’attenzione e che ha incuriosito tutti.

Il significato di Idem

Idem, il nuovo singolo di Gazzelle, è stato annunciato dal cantautore stesso sul proprio profilo Instagram dove ha pubblicato alcuni spezzoni del brano, ovvero: “E ho lasciato alcuni pezzi di me, dentro le persone sbagliate, qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero male così tanto male che non sento nemmeno più quasi dolore”. A proposito del brano, Gazzelle afferma che:

Il cantante Gazzelle sul palco

“Idem parla di tanti momenti della mia vita. Dalla fine di una storia che mi ha lasciato al buio, all’inizio di qualcosa che mi ha restituito la mia luce. Dal crollo psicologico che ho attraversato un po’ do tempo fa, al riprendere la mia vita e la mia mente nelle mie mani. Faccio su e giù così spesso, come tutti credo, che a volte bisogna tenere le cinture di sicurezza ben allacciate per non rischiare di perdersi chissà dove, chissà come, chissà per chi. Scrivere è la mia cintura di sicurezza. E se il mondo finisse davvero domani io continuerei a farlo sempre mettendoci dentro tutto quello che questa vita mi da. Qualunque cosa sia”.

Nel frattempo, Gazzelle si prepara per il 9 giugno, data in cui sarà live allo stadio Olimpico di Roma per il suo unico grande concerto che lo vedrà protagonista nel 2023. Si tratta, senza dubbio, di una data importante perché nel corso della sua carriera il cantautore si è esibito in tutti i palchi della sua città natale ed ora è pronto per arrivare su quello più importante.

