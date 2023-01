Da ieri, venerdì 6 gennaio 2023, è possibile ascoltare “MONDAY“, il nuovissimo brano del rapper napoletano classe 2000 Geolier (pseudonimo di Emanuele Palumbo), contenuto nel suo secondo album “Il coraggio dei bambini“.

La canzone vede anche la partecipazione di un altro rapper molto noto del panorama musicale italiano attuale: stiamo parlando di Shiva, all’anagrafe Andrea Arrigoni, ventitreenne di origini milanesi.

Significato di “MONDAY”

Questa canzone, in cui abbonda il dialetto napoletano, è dedicata ad una persona che per il cantante è tutto, tanto da definirla “l’antidoto al veleno“, e che per lui è in grado di trasformare metaforicamente il lunedì in sabato, essendo però allo stesso tempo altrettanto sfuggente.

Testo della canzone

[Intro]

(Yeh, yeh, yeh-yeh-yeh)

(Yeh, yeh, yeh-yeh-yeh)

(Mhm-mhm)

[Strofa 1: Geolier]

Tonight

Staje triste pecché dimane è monday

Vulisse nu buttone pe nu replay

Pe rivivere tutte cose ‘nziem’a me

Oppure pe turná a quanto ire happy

Miette ‘e film ‘e paura ‘ncopp’a Netflix

Accussì ce mettimo sempe cchiù astritto

Mang ca McDrive oppure Just Eat

Rimanen ca ‘o facimmo ancora

Tu me faje ancora cchiù malе ‘e ll’ati vvote

Pecché pеggior e ‘int’ati cose miglior

Me saje costruí e po demolí

Credo cchiù assaje a te ca a Ddio (A te ca a Ddio)

Yeah

[Ritornello 1: Geolier & Shiva]

Nun sai distinguere o bbene e o male

Né quann l’hai né quann o dai

Nun fa niente dimane è lunnedì

E sicur nun me può senti

Stamm o trentesimo piano

Facimmo l’ennesimo sbaglio ‘nsiem

Tu saje tutt e segret mi, parla

Cu te lunnedì par sabato

Par n’attim e te ne vaje (Uh-oh-oh-oh)

[Strofa 2: Shiva]

Giro solo come un carillon dopo i tuoi messaggi (Uh-oh-oh-oh)

Pago il karma fatto con le nostre mani (Uh-oh-oh-oh)

Oggi spegnerò l’iPhone, sì, fino a domani (Uh-oh-oh-oh)

Voglio chiedere pardon (Oh-oh-oh), ne ho bisogno, mami

So che quando arriva notte (Uh-ah)

Lo vuoi fare forte, chiudere le porte, ah (Baby)

Black out, ho rotto le nocche

Il mio cuore è in black out, tu hai l’interruttore, ah (Uh-ah)

Penso, oh, è un altro lunedì dove fa freddo, oh

Sei la mia certezza, sei il mio tetto

Mi hanno abituato a non amare in questo ghetto

Il diavolo mi sussurra all’orecchio un dettaglio (Baby)

Mentre faccio l’ennesimo sbaglio (Oh, no)

E sai che le persone valgono (No-no)

Per il tempo che ti danno (No-no)

[Ritornello 2: Shiva & Geolier]

Non sai distinguere il bene e il male (No)

Sai ricevere, non sai dare (No)

Non fai niente, domani è già lunedì

E se mi cerchi son sempre qui

Siamo al trentesimo piano (Uoh)

Facciamo l’ennesimo sbaglio (Uoh)

Insieme sai tutti i segreti miei, parla

Con te lunedì pare sabato, pare un attimo e te ne vai (Oh-oh)

No, no, no, no (Oh-oh)

No, no, no, no

Cu te lunedì par sabat’, par n’attimo e te ne vai

Te ne vai, te ne vai (Oh-oh), te ne vai (Oh-oh)

Te ne vai, te ne vai, te ne vai

[Outro: Geolier & Shiva]

N’ora pare nu sicond (Yeah)

O sol pare ca fa ll’ombra

Me par ca faje apposta quann ric “T’am” (Ah-ah)

Quann dice saglie, sperav che o dicive

Si l’unic antidoto p’o velen ca me dive

A cuperta nun me scarfa cchiù

Sto in allerta quann chiamme tu

Te dicette “Addio” e sabbato me parev lunnedì.