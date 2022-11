Geolier – pseudonimo di Emanuele Palumbo – è uno dei rapper “nuova generazione” più promettenti dello scenario musicale attuale del nostro Paese.

Dopo aver esordito nel 2019 con il disco “Emanuele“, che si è guadagnato il terzo posto nella classifica degli album più venduti in Italia, Geolier, origini napolitane e appena ventidue anni sulle spalle, ha iniziato a collaborare con altri artisti nostrani del calibro di Emis Killa, Luchè, Sfera Ebbasta e Coez.

In seguito al successo di “Chiagne“, brano scritto insieme a Takagi e Ketra, oggi venerdì 18 novembre 2022 il giovane rapper ha rilasciato una canzone tutta sua, dal titolo “Money“.

Significato di “Money”

“Money” è un brano in dialetto napoletano che mette in luce il lato più intimo di Geolier, raccontando dettagli della sua vita privata, che non sempre è stata facile.

Testo della canzone

Mag sctat m sntev trist chiu e lati matin po

P m’arrpiglia m’accatt a chain e 7 mil

Nguol teng nu ritual ca va aldila ra vit

Appriess teng t’cumpagn fan a scud si m mir

Yeee

Vec a cost ro sicond pian e chesta barc

Abbasc a trupp m cucin

Ngop o prendisol 4 biond e nu fucil

Pkke sto sul ij e de femmn nun m fid

Teng frat ca tenn l’ann cuntat ngop e cart

frimat a magistrat nascn frustat

senza pat senza mamm senza n’esempii a segui p tant

uardt nto specch vir ca l’esempij o tien annaz ma

Ngop o ktm fuii re chips

Ca minoren sfiln daytona vip e

Proprietà re pat ca nu ver ma t scriv

E t ric e nun to mettr pkke a vit fa schif

No more

No baby

C vuo?

Si nzo sord stacc all’iPhone

Ija baby come on

Ca faij chest e at

P’è money

P’è money

P’è money

Ij nun dorm a nott

P’è money

P’è money

P’è money

Sto prdenn o tiemp alle fa

A vit e comm si purtass o mezz

Chiu car nder e chiu o puort megl

Nun e na question e sord nt fa abbaglia ro baglior

Pkke a part l’esperienz s camp e soddisfazion

Affianc o banc mi stev nu genij e studiav sul

Ij e iss sul na cosa in comun

ii teng o disc d’or iss ten nu diplom nfac o mur

pero vir chella cos a chi a rat chiu aiut

Salut

Vogl fa nu ritratt a tutt a famiglia mij e arop mo veng p mliun

pkke vivimm int a n’epc aro è o prez c fa l’interess

e a bllezz n’interess e nu crea interess alcun

M sbagl?

Allo mttim cas ca

nun tness fan ca nun tness famm

Fossn 2 cifr e follower r’instragram

la fossn na cifr e mutiv p nun m sta nemmen affianc

No more

No baby

C vuo?

Si nzo sord stacc all’iPhone

Ija baby come on

Ca faij chest e at

P’è money

P’è money

P’è money

Ij nun dorm a nott

P’è money

P’è money

P’è money

Sto prdenn o tiemp alle fa

No more

No baby

C vuo?

Si nzo sord stacc all’iPhone

Ija baby come on

Ca faij chest e at

P’è money

P’è money

P’è money

Ij nun dorm a nott

P’è money

P’è money

P’è money

Sto prdenn o tiemp alle fa.

