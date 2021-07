In questo articolo scopriremo la canzone di Geolier dal titolo Sorry, che ha ottenuto molto successo in Italia. Addirittura nelle ricerche sui motori di ricerca, per qualche mese, ha superato Sorry di Justin Bieber.

Chi è Geolier?

Geolier è lo pseudonimo di Emanuele Palumbo, nato a Napoli il 23 marzo 2000. Geolier è un rapper italiano e Sorry è forse la canzone più famosa tra quelle che ha scritto. Come tanti altri rapper, si è avvicinato alla musica grazie al freestyle e si è ispirato ai Co’Sang, Club Dogo, Michael Jackson, Nas ed il suo conterraneo Rocco Hunt.

Ha debuttato nella musica con la canzone P Secondigliano, rilasciata nel 2018 e creata insieme a Nicola Siciliano. Dopo questo sono usciti anche i singoli Mercedes, Queen e Mexico. Nel 2019 Geolier ha firmato con l’etichetta BFM Music, creata da Luchè, con cui ha pubblicato l’album di debutto Emanuele. Nel disco sono presenti diverse collaborazioni con artisti famosi del rap italiano: Luchè, Emis Killa, Gué Pequeno, Lele Blade e MV Killa. Geolier ha vinto il disco di platino grazie a Emanuele. Nel 2020 ci sono state tante collaborazioni per Geolier mentre la traccia Sorry è stata rilasciata nel 2019 ed è inclusa proprio nel disco di debutto Emanuele. Abbiamo voluto ricordarla perché è passato poco più di un anno dal suo rilascio. Geolier ha infatti pubblicato Sorry il 9 luglio 2021. La canzone non ha mai goduto di un video musicale ufficiale, nonostante l’audio sia riuscito a totalizzare più di 7 milioni di view su YouTube.

Sorry è la 20° traccia estratta da Emanuele. Si tratta di una canzone d’amore ma parla di una relazione tossica e che merita di essere raccontata. Tra l’altro, nel testo di Sorry – che puoi leggere qui sotto – Geolier sembra molto affezionato a questa ragazza.

Il testo di Sorry di Geolier

Nun serve ca te cerche scuse sempe quanno sbaglie

T’arricuorde ‘a primma vota, te mettive assaje scuorno

Pecché nun tenevo niente ‘ncapa, sulamente ‘e bombe

‘Nu vaso, t’hê spugliata e nun ire cchiù accussì gelosa

Me ‘ngrippo ncopp”a cerevella, no ncopp”a ‘na borza

Si è secca o si è carnosa, si è libbera o è gelosa

Ammò, tu me ha chiammà pe’ sempe quanno staje triste e nervosa

Sciuogliete, spuogliete, basta ca te siente bona

Sî identica a ‘na droga e je stongo in overdose

Prummesso ca cagnavo e alla fine ce so’ riuscito

Accuminciammo, stammo luntane, je e te simmo nocive

Chiude ll’uocchie si me vase, appiccia ‘a luce si me vide

N’automobile sportiva a 300 ‘o ssaje a ro arriv

Nun serve ca te cerche scuse sempe quanno sbaglie

Sto zitto, ‘o ssaje nun parl

Sempe quanno stammo je e te ‘int”a stanz

‘Nu rispongo cchiù a telefono però giuro me manch

Giuro ca dimmane scinne ca nun chiagne e nun me chiamm

M’annammoro diece vote ‘o juorno comme ‘na pu**ana

Fanno a gara a chi t’addà spujà pe’ primma, no ideale

Aggio ideato n’atu piano, lieva ‘a mmiezzo ‘sti regal

Jammuncenne a quacche parte, senza iPhone e né denare

‘E vote penzo ca tutt”e cose è juto ‘o verso giusto

Provo gusto a fa tutto chello ca pe’tté nun è giusto

Tutt”e cose a te te puzzano pecché nun te fide cchiù

Però si bravo fusse, forse nun ‘o facesso cchiù

Troppi cullane tengo ‘nganna affianco ‘e persone ca schifo

Scusa mo t’aggia staccà, nun è periodo, ce sentimm

Sî chella ca vulevo sempe già da piccirillo

Però mo so’ crisciuto e nun so’ sempe peccerillo

Ma ‘e che stammo parlanne, ma overo ‘o staje pensanno

Ca stesse quaccheduna assaje cchiù bella ‘e te, te sbaje

Mo parlane tutte quante, mo ce stanne tutte quante

Sî pericolosa quanto bella, ccà sta ‘o sbagghi

Nun serve ca te cerche scuse sempe quanno sbaglie

Sto zitto, ‘o ssaje nun parl

Sempe quanno stammo je e te ‘int”a stanz

‘Nu rispongo cchiù a telefono però giuro me manch

Giuro ca dimmane scinne ca nun chiagne e nun me chiamm

La traduzione del testo di Sorry di Geolier

Non serve che ti cerco sempre scuse quando commetto errori

Ricordi la prima volta, avevi molta vergogna

Perché non avevo niente in testa, solo le mie bombe

Un bacio, ti sei messa nuda e non eri più gelosa

Mi fisso sulla testa, non su una borsa

Se è magra o se è in carne, se è single o è gelosa

Amore, tu devi chiamarmi sempre quando sei triste e nervosa

Sciogliti, spogliati, basta che ti senti bene

Sei come una droga ed io sono in overdose

Avevo promesso di cambiare ed alla fine ci sono riuscito

Iniziamo, stammi lontana, io e te siamo nocivi

Chiudi gli occhi se mi baci, accendi la luce se mi vedi

Un’automobile sportiva a 300 lo sai dove arriva

Non serve che ti cerco sempre scuse quando sbaglio

Sto zitto, lo sai non parlo

Anche ogni volta quando siamo io e te nella stanza

Non rispondo più al telefono però giuro che mi manchi

Giura che domani scendi, non piangi e non mi chiami

Mi innamoro dieci volte al giorno come una pu**ana

Fanno a gara a chi ti spoglia per primo, non è l’ideale

Ho creato un altro piano, butta via questi regali

Scappiamo da qualche parte senza iPhone o soldi

Delle volte credo che tutto sia andato per il verso giusto

Provo gusto a fare tutto quello che per te non è giusto

Tutto ti puzza, perché non ti fidi più

Però se fossi bravo, forse non lo farei più

Troppe collane al collo ingannano sulle persone che fanno schifo

Scusa ora devo staccare, non è un buon periodo, ci sentiamo

Sei quella che ho sempre voluto sin da bambino

Ma ora sono cresciuto e non sono sempre piccino

Ma di che stiamo parlando, davvero lo stai credendo

Che ci sia qualcuna molto più bella di te, ti sbagli

Ora parlano tutte quante, ora ci sono tutte quante

Sei pericolosa quanto bella, qui c’è lo sbaglio