Tratto dal nuovissimo disco di Ghali, “Sensazione ultra“, rilasciato proprio oggi, 20 maggio 2022 e contenente 12 canzoni, “Pare” è un brano scritto dal rapper milanese insieme a Madame.

In esso compare inoltre, in qualità di ghost featuring nel post ritornello, la voce del rapper Massimo Pericolo.

Significato della canzone

“Pare” è un brano incentrato su un tema estremamente serio, quello del bullismo.

Parola dopo parola, la canzone pone il centro del proprio interesse non tanto sull’individuo bullizzato, quanto piuttosto sul bullo stesso, il quale, nonostante si mostri forte e invincibile, è spesso il primo ad essere devastato da ansie e insicurezze, che vengono nascoste dietro la fallace maschera dell’arroganza e dell’aggressività.

Il titolo “Pare” è citato nel ritornello della canzone (“fai come ti pare, pare, pare“), ma può anche essere interpretato in qualità di slang: “pare” è infatti l’abbreviazione di “paranoie”, termine che ben si sposa col significato del brano.

Testo della canzone

[Verso 1: Ghali]

Ricordo che quella volta m’hanno preso in venti

Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi

Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti

Se li butti giù

O bevi e butti giù, uh

[Pre-Ritornello: Madame]

I tuoi occhi sparavano a raffica

Non importa se il cielo era splendido

Se eri tu, nostalgia, male d’Africa

Una faccia che non mi dimentico

[Ritornello: Madame, Ghali]

Fai come ti pare, pare, pare

Fai come ti pare, pare, pare

Come ti pare

Fai come ti pare, pare, pare

Se mi hai fatto male, male, amen

[Verso 2: Ghali]

Papà non mi ha insegnato niente

Anzi che niente è per sempre

Per questo che prima io curo, poi uccido la gente

A volte bisogna rinascere

Per lasciarti indietro cose che

Poi distruggo perché non distruggano me

Prima vedi non è un caso che

Sperimento solitudine

Ho una brutta attitudine

Perderei davanti a un giudice

Calci e pugni tutto inutile

Non è così che fa un pugile

[Pre-Ritornello: Madame]

I tuoi occhi sparavano a raffica

Non importa se il cielo era splendido

Se eri tu, nostalgia, male d’Africa

Una faccia che non mi dimentico

[Ritornello: Madame, Ghali]

Fai come ti pare, pare, pare

Fai come ti pare, pare, pare

Come ti pare

Fai come ti pare, pare, pare

Se mi hai fatto male, male, amen

[Post-Ritornello: Massimo Pericolo]

Chi è il vero cattivo? Eh

Chi sta dietro al mirino? Eh

O chi porta il cattivo

Dietro al mirino?

Cosa scegli nel bivio

Se sei ancora un bambino?

E manca poco all’arrivo

Ma chi è il vero cattivo?

[Outro: Madame]

Fai come ti pare, pare, pare

Fai come ti pare, pare, pare

Fai come ti pare, pare, pare

Se mi hai fatto male, male, amen

–

Cosa pensate di questo nuovo brano? Ditecelo nei commenti!