Giovanni Luca Picariello, da noi conosciuto con il nome d’arte di Ghemon, è un rapper italiano classe 1982 che è da poco tornato sulla scena musicale insieme a Mecna e Ginevra sulle note della canzone Soli.

Ghemon è pronto per salire sul palco dell’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2021, con il brano Momento Perfetto. Tuttavia, le novità che lo riguardano non finiscono qui ed è lui stesso ad annunciarle ai suoi fan ed ammettendo che è in arrivo il suo settimo album dal titolo E vissero feriti e contenti. Il nuovo album di Ghemon sarà disponibile a partire da venerdì 19 marzo, ma da oggi è possibile avere in preorder il cd o l’Ip versione nera o rossa ed autografato. Questo album segna una sorta di rinascita musicale per l’artista che ora ha intenzione di vivere al massimo il presente senza sprecare neanche un attimo, godendosi la vita in tutte le sue sfumature.

I cantanti Ghemon Ginevra e Mecna

L’album E vissero feriti e contenti è stato anticipato dal singolo Inguaribile e Romantico che ha visto Ghemon duettare con Malika Ayane nel novembre 2020. L’ultimo disco del cantante è stato Scritto nelle stelle, pubblicato nell’aprile 2020, e che ha ottenuto un ottimo successo scalando le classifiche della musica italiana. E adesso Ghemon è pronto a replicare.

