Giovanni Luca Picariello, da noi conosciuto con il nome d’arte di Ghemon, è un rapper italiano classe 1982 sulla cresta dell’onda nel panorama della musica italiana soprattutto dopo l’album E vissero feriti e contenti, uscito lo scorso 19 marzo, e per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano Momento Perfetto.

Non è da dimenticare la sua recente collaborazione con Mecna e Ginevra sulle note della canzone Soli. Insomma, si tratta di un momento d’oro per il rapper che ne è consapevole e soprattutto sa che deve molto ai suoi fan, sempre pronti a supportarlo. Ed ora arrivano buone notizie per chi ama Ghemon. Il rapper, infatti, è pronto a tornare protagonista con un tour estivo che lo porterà in giro per l’Italia. Ha deciso di seguire l’esempio di altri cantanti italiani e di tornare a cantare sul palco già da questa estate, ovviamente sempre nel rispetto delle norme in materia di Covid e del distanziamento sociale. Le date del tour di Ghemon, al momento, sono:

Primo piano del cantante Ghemon

8 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma

11 luglio – Pistoia Blues – Pistoia

13 luglio – Trieste Loves Jazz – Trieste

23 luglio – Flowers Festival – Torino

1 settembre – Nosound Fest – Servigliano (MC)

3 settembre – Circolo Magnolia – Milano

A queste date potrebbero, però, aggiungersene delle altre visto l’entusiasmo con cui è stata accolta la notizia ed è lo stesso Ghemon ad affermare che “Ed è solo la prima parte, ne arriveranno delle altre”. A questo punto viene facile pensare che anche l’autunno lo passeremo in compagnia dei suoi live. Un’occasione per sentire dal vivo i suoi più grandi successi ed i brani più recenti, ma anche un’occasione per tornare a vivere un po’ di normalità per una sera.

Ed a te piace Ghemon? Andrai ad uno dei suoi concerti estivi? Ti aspettiamo nei commenti!