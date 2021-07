I primi Ghostbusters sono usciti quasi 40 anni fa, un po’ tanto… non credi? Per fortuna è arrivato Ghostbusters: Afterlife. In realtà, sono passati solo circa due anni e mezzo da quando Jason Reitman, figlio del regista del film originale Ivan Reitman, ha rivelato che stava tornando nel mondo di Slimer, degli zaini protonici e dei misuratori PKE. In quel periodo ci ha presentato qualcosa del sequel del primo Ghostbusters e abbiamo scoperto che la data di uscita era abbastanza vicina, ma non troppo. Per ingannare l’attesa, ecco un trailer completo che ci aiuta a capire qualcosa in più sul film.

Ghostbusters: Afterlife uscirà l’11 novembre al cinema e sebbene le star originali Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver ed Ernie Hudson dovrebbero tornare nel mondo degli acchiappafantasmi, non si tratta esplicitamente di loro. No, si tratta di una nuova famiglia, di cui fanno parte Carrie Coon, Finn Wolfhard di Stranger Things, Mckenna Grace di The Haunting of Hill House, tutti presenti nel trailer pubblicato qualche ora fa.

La troupe del film è composta da Callie (Coon), che è la madre di Phoebe (Grace) e Trevor (Wolfhard) e dall’insegnante per bambini Mr. Grooberson (Paul Rudd) che guarda caso è un grande fan di Venkman, Stanz, Spengler e Zeddemore. Trevor e Phoebe fanno amicizia con alcuni compagni di classe quando si trasferiscono in una nuova città: Podcast (Logan Kim) e Lucky (Celeste O’Connor) e tutti loro si dedicano a cose folli da Ghostbusters.

Il problema per Afterlife sarà: il film potrà piacere ai fan sfegatati dei due film originali, e allo stesso tempo portare un pubblico completamente nuovo al franchise? Perché, ammettiamolo, questo trailer rende ovvio che questo non è più un franchise di Bill Murray e Dan Aykroyd. Se i Ghostbusters vorranno sopravvivere, dovranno soddisfare una generazione completamente nuova.

Secondo te ci riusciranno? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti.