Gianna Nannini è una cantautrice di Siena classe 1954. Senza ombra di dubbio, si tratta di una delle donne più amate nel panorama della musica italiana e non solo. Grazie al suo talento ed alla sua grinta sul palco è in grado di farti ballare, ma al tempo stesso di emozionarti. Voce di brani che, ancora oggi, cantiamo a squarciagola come I maschi, Bello e impossibile, Un’estate italiana, Sei nell’anima, Meravigliosa creatura e Fotoromanza per citarne alcuni.

La Nannini è pronta per tornare protagonista del mondo musicale e lo vuole fare alla grande. Dopo due anni di fermo forzato a causa della pandemia mondiale, non vede l’ora di poter tornare sul palco nella sua Toscana e di poter cantare live tutti i suoi successi, dai più datati ai più recenti, insieme ai suoi fan. Proprio per questo motivo, ha deciso di festeggiare alla grande. Appuntamento il 28 maggio allo stadio Franchi di Firenze dove la cantautrice sarà accompagnata da una band di rara eccellenza. Sul palco ci saranno anche nomi della musica italiana come Loredana Bertè, Coez, Carmen Consoli, Ariete, Enrico Nigiotti, Liftbia, Speranza e Rosa Chemical pronti a tenere compagnia alla Nannini e pronti a condividere un concerto all’insegna della spensieratezza dopo un periodo difficile vissuto da tutti.

I biglietti sono già in vendita su Ticketone online e nei punti vendita fisici dislocati in tutta Italia e stanno già andando a ruba, d’altronde l’evento ha tutti i presupposti per essere un successo. Gianna Nannini, prima dell’evento che l’aspetta a Firenze, è in giro per l’Italia con il suo tour per i teatri e sarà la protagonista anche di quattro date all’estero e, più precisamente, a Londra, a Parigi, a Lussemburgo ed a Bruxelles.

E tu sei un fan di Gianna Nannini? Andrai al suo concerto evento a Firenze? Ti aspettiamo nei commenti!