Risale a solo poche ore fa l’uscita dell’ultimo album di Gianni Morandi, intitolato “Evviva!”, nuovo progetto che racchiude tutta la briosa vitalità del cantautore settantottenne di origini emiliane e che è formato da un totale di otto tracce.

Tra esse, vi è anche una canzone dal titolo omonimo, scritta insieme all’amico di vecchia data Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti: si tratta di un brano energico, dai toni spensierati e allegri, che mette subito di buon umore.

Vediamone qui di seguito il significato e il testo.

Significato di “Evviva!”

In “Evviva!” viene esposta l’importanza di cogliere ogni attimo della vita, concentrandosi sul presente senza proiettarsi sempre verso il domani, che spesso tende soltanto ad avvelenare la tranquillità dell’oggi, in un’Italia che è costantemente divisa su qualsiasi cosa.

Testo della canzone

Mi son perso un’altra volta tra le mille tentazioni

non c’è tregua, non c’è sosta in questa voglia di emozioni

sono giorni complicati, ma lo sono sempre stati

sai com’è che poi li rimpiangi, quando ormai sono passati

stamattina per esempio, ho incontrato un conoscente

che mi ha detto Caro Gianni cogli l’attimo fuggente

Perché è un attimo e lui passa

e non sai più dov’è andato

Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto

chi ha dato, ha dato, ha dato

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva! Evviva!

Quest’Italia bella e pazza si divide su ogni cosa

casa, chiesa, rete e piazza, moralista e fantasiosa

I miei tempi sono adesso, e lo sono ormai da un pezzo

al reclamo c’è un ufficio, ma non ricordo l’indirizzo

Questo caos si lo ammetto, alla fine ci sto dentro

quando insisti su un difetto poi diventa un talento

Cogli l’attimo fuggente, che un attimo ed è andato

Italiani bella gente, paese mio adorato

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva! Evviva!

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva! Evviva!

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva! Evviva!

