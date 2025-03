Il cantante si emoziona davanti alla storia di sacrificio di una famiglia che ha lottato per il futuro della figlia.

L’ultima puntata di C’è Posta Per Te con Maria De Filippi si apre con una sorpresa speciale: Rita, una giovane donna che vuole ringraziare i suoi genitori, Ivana e Marco, per i sacrifici fatti nel corso della loro vita. Cresciuta in una famiglia povera, Rita ha realizzato solo con il tempo quanto mamma e papà abbiano lottato per darle un futuro migliore. Ora, da adulta e madre della piccola Emma, ha deciso di chiedere loro perdono e di dimostrare la sua gratitudine.

La lettera della figlia

Rita ha raccontato a Maria De Filippi la sua storia con parole toccanti:

“Da quando vivo lontana da mio padre e mia madre, mi sono resa conto di quanti sacrifici loro abbiano fatto per me e di quanto io abbia sbagliato a chiedere sempre. Mi ricordo una casa con le pareti piene di muffa e papà che le pitturava due volte al mese, mi ricordo la stufa a legna che solo lui riusciva ad accendere. Sono nata in una famiglia povera, ma non riuscivo ad accettarlo.”

Quando Ivana e Marco ricevono la busta dei postini di C’è Posta Per Te, la sorpresa ha inizio. Una volta in studio, Rita legge una lettera piena di emozione ai suoi genitori:

“Sono stata prepotente e ingrata per tanto tempo, ma vi giuro che non lo sarò più. Mi avete dato tutto quello che avevate, ma io spesso quel tutto l’ho maltrattato. Quando eravamo piccoli non capivo perché mangiavamo prima noi bambini e poi voi adulti, solo più tardi ho scoperto che la chiesa ci aiutava, regalandoci alimenti e vestiti. Io ero sofferente e lagnosa, pensavo solo a ciò che non avevo. Sono cambiata, sono cresciuta e stasera sono qui per chiedervi perdono.”

Ora, però, le cose stanno migliorando: la famiglia ha finalmente una casa assegnata e un’occupazione stabile. A Natale, per la prima volta, Ivana e Marco si sono anche scambiati un regalo, un piccolo gesto simbolico di una vita che sta cambiando.

La sorpresa di Gianni Morandi

Ma le emozioni non sono finite qui. Dalle scale dello studio scende Gianni Morandi, visibilmente commosso dalla storia di Rita e dei suoi genitori.

“Mi sono molto emozionato ascoltando la vostra storia. Mi immedesimo un po’. Quando ero un ragazzino, la mia famiglia non era ricca. Mio padre andava al mercato il giovedì, e con pochi soldi aspettava la fine della giornata per comprare quello che rimaneva. È stato un periodo lungo e difficile, come il vostro. Però non avete mai mollato, avete messo i vostri figli davanti a tutto. Io ho avuto molta fortuna nella vita, ma sono felice che anche per voi le cose stiano cambiando un po’.”

Poi, a sorpresa, Gianni prende la chitarra e inizia a cantare alcuni dei suoi successi più amati:

Fatti mandare dalla mamma

C’era un ragazzo che come me

In ginocchio da te

Andavo a cento all’ora

Il momento più toccante arriva quando dedica a Ivana e Marco una canzone speciale: “Uno su mille ce la fa”. Mentre la musica riempie lo studio, i genitori di Rita non riescono a trattenere le lacrime, ripensando a tutte le difficoltà superate.

Un finale emozionante

L’abbraccio finale tra Rita e i suoi genitori chiude una delle sorprese più commoventi della stagione di C’è Posta Per Te. Una storia di amore, sacrificio e riconoscenza, che ha toccato il cuore del pubblico e dello stesso Gianni Morandi.

