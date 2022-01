Il Festival di Sanremo è in arrivo, manca meno di un mese per uno degli eventi attesi maggiormente nel nostro paese. Lo scorso mese è stata resa nota la lista dei Big che prenderanno parte alla manifestazione e tra di loro, in gara, vi sarà anche Gianni Morandi. Il cantante emiliano, classe 1944, è pronto a tornare in veste di cantante dopo aver condotto la kermesse canora nel 2011 e nel 2012. Parteciperà con il brano Apri tutte le porte scritto da Jovanotti per lui.

Emozione e felicità per questo importante traguardo, ma purtroppo non tutto va sempre per il verso giusto. Morandi ha all’attivo una carriera di tutto rispetto con brani di successo come In ginocchio da te, Occhi di ragazza, Fatti mandare dalla mamma, Non son degno di te, Scende la pioggia, Uno su mille, Andavo a cento all’ora, La vita è adesso, ma non è molto avvezzo all’uso dei social network. Ama condividere la sua vita con i fan però non ha ancora completamente preso l’abitudine ad usarli e, per questo motivo, ha commesso un errore che ha rischiato di costargli molto. Il cantante ha pubblicato un video di un backstage sulla sua pagina Facebook: fin qui nulla di strano che non fosse che, come sottofondo, vi erano le note del brano che doveva portare al Festival di Sanremo. Accorto nel giro di pochi minuti dell’errore commesso, il video è sparito dal mondo virtuale, ma ormai era troppo tardi poiché alcuni fan avevano avuto la possibilità di ascoltarla. Come sappiamo, il regolamento del Festival di Sanremo è molto rigido e pretende che i cantanti partecipino alla manifestazione portando sul palco brani inediti e mai ascoltati proprio perché deve essere il loro debutto ufficiale.

Le scuse di Gianni Morandi per l’errore commesso

Gianni Morandi si è scusato pubblicamente per l’errore fatto dimostrando di essere mortificato del suo gesto che ha compiuto in modo involontario. Soprattutto, ci ha tenuto a fare una promessa, ovvero che d’ora in poi i suoi social saranno gestiti da Anna Dan, sua moglie, più avvezza al mondo virtuale. Queste le sue parole:

“Questa volta l’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo, ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato, ma qualcuno lo aveva già visto. Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai, con la Direzione Artistica del Festival, con la mia casa discografica, con i musicisti, con il produttore Mousse T, con Jovanotti e con tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto. Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna”.

Il cantante Gianni Morandi

Il comunicato della Rai sulla partecipazione di Gianni Morandi al Festival di Sanremo

Come sappiamo, già lo scorso anno è successa una cosa simile che ha visto protagonista Fedez. Alla fine, però, si è deciso di chiudere un occhio e di permettere al cantante di partecipare al Festival di Sanremo con Francesca Michielin tanto che i due hanno conquistato il secondo posto con il brano Chiamami per nome. Ed anche Gianni Morandi ha avuto fortuna e non è in vista nessuna squalifica per lui, al contrario potrà partecipare tranquillamente al Festival di Sanremo 2022. A darne l’ufficialità è stata la Rai tramite un comunicato stampa dove scrive:

“In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72esimo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi”.

Un sospiro di sollievo per il cantante e per i suoi fan che non vedono l’ora di vederlo esibire sul palco dell’Ariston e sono soprattutto curiosi di ascoltare la canzone Apri tutte le porte poiché non tutti hanno avuto la possibilità di vedere il video pubblicato per errore. Sono pronti a fare il tifo per il loro idolo nonostante la concorrenza agguerrita e di qualità. Non ci resta altro che aspettare l’inizio di febbraio per un Festival di Sanremo che ha già un programma di tutto rispetto.

E tu cosa ne pensi dell’errore commesso da Gianni Morandi? Sei d’accordo con la decisione di farlo partecipare comunque al Festival di Sanremo? Ti aspettiamo nei commenti!